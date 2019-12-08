«Не ожидала, что всё так сложится»: что говорили Косторная, Щербакова и Трусова после триумфа в финале Гран-при

16-летняя россиянка Алёна Косторная не ожидала, что продолжит побеждать на крупных соревнованиях после перехода на взрослый уровень. Об этом фигуристка рассказала журналистам после финала Гран-при в Турине, на котором она побила мировой рекорд в сумме за два проката. Занявшая второе место Анна Щербакова призналась, что расстроена из-за падения на четверном флипе, а взявшая бронзу Александра Трусова назвала волнение причиной своих ошибок, которые не позволили ей исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе.

Финал Гран-при по фигурному катанию завершился триумфом российских девушек, которые заняли весь пьедестал почёта. На его верхнюю ступень поднялась Алёна Косторная, заодно установившая мировой рекорд по сумме двух прокатов. 16-летняя фигуристка призналась, что рада такому результату. По её словам, она не ожидала, что сразу после перехода на взрослый уровень станет побеждать на крупных стартах.

«Я очень рада, что у меня получилось всё, что было запланировано. Мне не было разницы, какое место я занимала после короткой программы, я просто шла после неё и делала то, что должна. Пока идёт прыжковая часть программы, я не замечаю, что происходит вокруг, а после этого уже слышу, как люди хлопают. От этого появляется ещё больше адреналина. На каждые соревнования я еду, не думая о месте, которое займу. Просто хочу показать чистые программы и получить удовольствие. Для меня этот сезон самый неожиданный из всех, что были, из-за того что я выучила новый элемент и смогла практически сразу показать его на соревнованиях. Поэтому я не ожидала, что всё так сложится на взрослом уровне», — рассказала Косторная на пресс-конференции.

15-летняя Анна Щербакова стала серебряным призёром соревнований, уступив Косторной чуть больше 6,5 балла. В ходе произвольной программы она попыталась исполнить четверной флип, но не преуспела в этом, что вызвало у фигуристки определённое разочарование.

«В целом довольна, но остался осадок от того, что не получился флип. На тренировках он получался, и я рада, что смогла собраться на остальную часть программы. Не получился, видимо, из-за того, что недостаточно была уверена. В прошлом у меня были такие же проблемы с лутцем. Эти четверные прыжки лучше всего получаются. Начинала с тулупа, я его не забываю, прыгаю на удочке, в дальнейшем, может быть, будем его включать. Я старалась быть спокойной, но в какой-то момент меня охватывало сегодня волнение, старалась с ним справляться», — рассказала чемпионка России РИА Новости.

В ходе пресс-конференции по итогам Гран-при Щербакова добавила, что очень ждала возможности выступать на взрослых соревнованиях и показывать на них своё мастерство.

«Для меня самым радостным моментом Гран-при стало то, что у меня стал лучше получаться четверной лутц, я была довольна прокатами. А сложным было собраться с мыслями и показать работу, которую мы провели. Я очень хотела выйти на взрослый уровень и начать соревноваться, но при этом не думала о том, какие места могу занять. Только хотелось показать, что могу. На каждые соревнования я приезжаю катать свой набор. Очень приятно, если удаётся при этом занять высокие места», — добавила фигуристка.

Ещё одна 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе, Александра Трусова, заняла в Турине третье место, поднявшись с пятой строчки, которую она занимала после короткой программы. Девушка осталась недовольна своим прокатом из-за нескольких ошибок, помешавших показать лучший результат.

«Я очень плохо откатала. Помимо того, что первой в мире сделала четверной флип, упала и сделала «бабочку». Будем работать. Волнение повлияло на четверной сальхов, поторопилась на четверной тулуп, сил меньше осталось. Я уже катала чистые прокаты с пятью четверными. Три «квада» для меня очень мало, надо больше. Обидно, что на соревнованиях не получается, на тренировках делаю чаще и чище. Четверной флип не было времени вкатывать, а тут решила попробовать. Я была максимально сосредоточена на своих элементах», — подвела итог своему выступлению бронзовый призёр финала Гран-при.

Фигуристка также поделилась планами на будущее и допустила, что скоро выучит новый четверной прыжок, а также рассказала о своих намерениях в отношении тройного акселя.

«Четверной риттбергер? Думаю, попробую в конце сезона. Тройной аксель в произвольную включать пока не буду, там и так пять четверных. Я очень долго ждала, когда можно будет кататься со взрослыми, два года с юниорами было уже скучно. Моя задача на этот сезон — катать свои программы чисто и улучшаться с каждым стартом», — добавила Трусова.

На итоговой пресс-конференции все три фигуристки, нередко катающиеся под различные саундтреки, заодно рассказали, какие сериалы они любят и смотрят прямо сейчас.

«Сейчас я пересматриваю сериал «Анатомия страсти». Мне он очень нравится, но я не могу кому-то посоветовать, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Ещё я пересматривала пару раз «Дневники вампира», — рассказала Косторная.

В свою очередь, Щербакова призналась, что ей очень нравится сериал «Шерлок». Трусова же несколько удивила иностранных корреспондентов своим выбором, признавшись, что ей сейчас больше нравятся российские проекты.

«Я люблю сериал «Молодёжка», а вместе с семьёй я смотрю «ИП Пирогова», там главная героиня очень красиво готовит торты», — рассказала Трусова.

Стоит добавить, что неудачно выступившая в Турине россиянка Алина Загитова с трудом сдерживала эмоции от проката и быстро покинула подтрибунное помещение, отказавшись от общения с журналистами.