«Программа Алины стала украшением дня»: в России восхитились выступлениями учениц Тутберидзе в короткой программе

Россиянку Александру Трусову не стоит упрекать за неудачу в короткой программе в финале Гран-при. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. По его мнению, фигуристка проявила смелость, включив в прокат тройной аксель. Кроме того, он назвал украшением турнира выступление Алины Загитовой, а известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Алёна Косторная не дала судьям поводов придраться к своему выступлению.

«Ангел ты наш!»

Соревнования одиночниц в рамках финала Гран-при по фигурному катанию начались с очередного триумфа учениц Этери Тутберидзе. Сразу три спортсменки — Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова — заняли первые строчки по итогам короткой программы.

Одной из главных фавориток турнира по праву считалась Косторная, в чьём арсенале присутствует тройной аксель. Ей удалось чисто выполнить этот элемент, а также уверенно откатать остальную программу, что создало ей серьёзный задел перед соперницами. Эксперты высоко оценили её выступление, отметив взрослый уровень вчерашней юниорки.

Так, известный тренер Татьяна Тарасова назвала прокат Косторной идеальным, так как каждый элемент отличался выверенностью исполнения.

«Ангел ты наш! Она не давит на лёд, а скользит по нему. В ней сочетается всё. Алёна выполнила свою задачу. Очень точно делала элементы, всё выглядело чётко, это большой плюс в короткой программе, так и должно быть», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что выступление Косторной произвело на неё большое впечатление.

«Открывать соревнования всегда сложно, и у Алёны это первый опыт финала Гран-при на взрослом уровне. Но она прокатала безукоризненно и очень легко. И заработала просто потрясающие баллы», — рассказала специалист в интервью «Спорт Экспрессу».

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил сбалансированность прокатов Косторной, в которых техника гармонично сочетается с красотой исполнения.

«Эта спортсменка — не просто отличный катальщик, но ещё и прыгающий катальщик. И это — первое место и мировой рекорд. Но я боюсь её перехвалить, впереди ещё произвольная программа», — цитирует Транькова ТАСС.

В преддверии финала Гран-при многие специалисты не решались отдавать пальму первенства конкретной фигуристке, призывая дождаться очного противостояния. Однако после короткой программы победительница Универсиады 2017 года Елена Радионова предположила, что именно Косторная сумеет завоевать высшие награды в главных стартах сезона.

«Косторная сегодня была неотразима в короткой программе. Видно, как она становится увереннее от старта к старту. Если она продолжит в таком же духе, то спокойно может стать чемпионкой мира этого сезона», — приводит слова Радионовой Sport24.

«Прокат, достойный олимпийской чемпионки»

Второе место после короткой программы занимает Алина Загитова. Специалисты и болельщики восхитились её чистым прокатом, венцом которого стал каскад лутц — риттбергер.

По мнению Тарасовой, на становление действующей чемпионки мира значительное влияние оказала её тренерская команда, которая помогла ей справиться с психологическими трудностями и подобрать подходящую программу.

«Произвела сильнейшее впечатление. Она уже взрослый человек, а мы её видели крошкой. Молодец девочка! Сконцентрировалась и всё сделала. Тренеры помогли ей поверить в себя и остаться, вот так кататься! Это всё непросто в период становления», — отметила Тарасова.

Инна Гончаренко подчеркнула, что Загитовой было непросто выступать после успешных прокатов своих конкуренток, однако она справилась с волнением и продемонстрировала высочайший результат.

«Опять же, очень трудный номер, когда все уже выступили. Но она показала прокат, достойный олимпийской чемпионки. Там было всё — профессионализм, бойцовские качества, умение собираться. Хорошее мастерское взрослое катание», — добавила тренер.

Схожую точку зрения выразил и Максим Траньков.

«Алина сегодня была просто волшебная. Это всё, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение — видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Её короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при. Посмотрите на финальную позу и взгляд — это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду», — поделился своим впечатлением Траньков.

«Саша просто так это не оставит»

В отличие от Косторной, Трусова не справилась со своим тройным акселем и упала во время его исполнения. Ошибка стоила ей значительной потери баллов, однако она не потеряла шансы на попадание в тройку призёров финала Гран-при.

По мнению Татьяны Тарасовой, двукратной чемпионке мира среди юниоров не хватило времени, чтобы отработать этот элемент. Она предположила, что падение могло негативно сказаться на настрое спортсменки.

«Очень жаль, что она его не сделала. Ей некогда пробовать. Обязательно нужен этот аксель к чемпионату России. Просто нужен! Трусовой не хватило этих напрыганных элементов, чтобы вытянуть из любого положения. Четверть четверти не докрутила. Они же там в жюри все в очках сидят, видят хорошо», — уверена Тарасова.

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В то же время Максим Траньков похвалил Трусову за проявленную смелость. По его словам, в случае чистого исполнения тройного акселя она могла рассчитывать на попадание в тройку по итогам короткой программы.

«Группа Тутберидзе не привыкла аккуратничать, уж если они что-то умеют, то идут и делают. Поэтому Саше только плюс — пошла и попыталась, и мы все знаем, что она умеет. Такая позиция перед произвольной программой для неё не проблема, а значит, борьба будет очень интересной — я в предвкушении», — сказал Траньков.

С Траньковым осталась солидарна и Инна Гончаренко. По её мнению, при безукоризненном выступлении в произвольной программе Трусовой под силу отыграть у Косторной отставание в 14 баллов.

«Она совсем юная и работает на перспективу. Такие сложные элементы надо обкатывать на стартах. Она максималистка, тренеры её поддерживают. Так что молодец, боец. Александра понимала, что надо прыгать тройной аксель, чтобы чего-то достичь в короткой программе. Не получилось. Ничего страшного, получится в следующий раз», — уверена Гончаренко.

Елена Радионова также назвала оправданным риск Трусовой, так как она рассчитывает исключительно на первое место.

«Видно, что она стремится побеждать. Хочется выразить Саше большой респект, потому что этот элемент у неё недавно начал получаться. Сейчас не получилось, но ничего страшного. На других соревнованиях, я уверена, всё получится, потому что у неё сильный характер, она просто так это не оставит», — сказала Радионова.

Подвёл итоги короткой программы и известный хореограф Илья Авербух.

«У Косторной предварительно был самый лучший результат в короткой программе, она большая умница, что держит такую планку. Молодец и Загитова — здорово откаталась, она борется и сражается. Щербакова тоже молодец. Трусовой тяжело весь сезон держаться в таком напряжении, и ошибки где-то неизбежны. Но я абсолютно уверен, что борьба в финале Гран-при не закончена, все девочки ещё в конкурентной борьбе», — приводит слова Авербуха РИА Новости.