«Вряд ли кто-то составит конкуренцию Алёне»: Авербух о рекорде Косторной, падении Трусовой и глупом правиле ISU
- Александра Трусова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/2020 в Турине
- РИА Новости
- © Владимир Песня
— Алёна Косторная показывает космический уровень катания в короткой программе второй раз за последние две недели. Она поражает воображение больше, чем кто-либо и когда-либо?
— Честно говоря, я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алёна действительно большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание. Россиянка обеспечила себе отличный задел перед произвольной программой.
— В короткой программе в Турине Косторная побила свой же мировой рекорд. Какие слова первыми пришли вам в голову после её проката?
— Я всегда выделял как её прыжки, так и её выразительное катание. Но стоит отметить, что во многом таких результатов ей помогает добиться и запрет Международного союза конькобежцев (ISU) на исполнение четверных в короткой программе у женщин. На мой взгляд, это очень нечестное правило. Из-за него Александра Трусова и Анна Щербакова не могут делать свои каскады. Объективно, это нонсенс. То же самое, что запретить легкоатлетам прыгать выше определённого уровня. Очень странное правило, которого к тому же нет в мужских соревнованиях.
— Алёна теперь — главный претендент на победу в финале Гран-при, или пока об этом говорить слишком рано?
— После короткой программы у неё действительно довольно приличный отрыв от остальных соперниц. Если Косторная справится с произвольной, то вряд ли кто-то составит ей конкуренцию.
— Можно ли сказать, что это предел для Косторной, или она способна кататься ещё лучше?
— Конечно, она может лучше. Очевидно, что у неё сильная база и ещё есть возможности для роста. Впрочем, далеко идущих выводов исключительно по Гран-при я бы тоже делать не стал. Это промежуточный турнир, а впереди куда более важные старты: первенство России, а также чемпионаты Европы и мира.
— Можно ли сказать, что старт турнира с мирового рекорда стал психологическим ударом для соперниц Алёны? Алину Загитову этой «взорвавшейся бомбой» не задело только потому, что она выходила на каток последней?
— Нет. Девушки каждый день тренируются вместе, постоянно видят друг друга на льду. Поэтому Загитова сейчас должна соревноваться только сама с собой. Что касается ошибки Трусовой, то тут, возможно, дело в каких-то изменениях в технике, потому что она долго учила тройной аксель. Или просто могла немного подрасти. Причин может быть много, но не думаю, что они связаны с психологией.
— Согласны ли вы с тем, что это была худшая программа Трусовой за последние два года на международном уровне?
— Честно говоря, я не слежу за всеми её выступлениями. Но она и так демонстрирует запредельный уровень, а от ошибок никто не застрахован.
— Перед произвольной программой Саша уступает Алёне 14 баллов. Реально ли ей отыграть такое отставание, если Косторная вновь выступит безупречно?
— Как я уже сказал, первое место, скорее всего, займёт Косторная, а вот дальше развернётся серьёзная борьба. На мой взгляд, у Саши есть шанс обойти Загитову и переместиться на вторую позицию.
— Насколько тяжело будет Трусовой с психологической точки зрения, учитывая тот факт, что на взрослом уровне она пока никому не проигрывала, и уж тем более так внушительно?
— Думаю, никаких психологических ударов у Саши просто быть не может. Она большая спортсменка, несмотря на юный возраст. Она умеет собраться и уже не раз это показывала.
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