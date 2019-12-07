«Вряд ли кто-то составит конкуренцию Алёне»: Авербух о рекорде Косторной, падении Трусовой и глупом правиле ISU

Алёна Косторная продемонстрировала сбалансированное катание на финале Гран-при в Турине. Об этом в интервью RT заявил известный хореограф Илья Авербух. Он отметил, что фигуристка обеспечила себе отличный задел для победы. Эксперт также предположил, что во многом её успехи объясняются запретом на исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин, рассказал, что ждёт упорной борьбы за второе и третье места, а также исключил то, что причины неудач Александры Трусовой кроются в психологии.

— Алёна Косторная показывает космический уровень катания в короткой программе второй раз за последние две недели. Она поражает воображение больше, чем кто-либо и когда-либо?

— Честно говоря, я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алёна действительно большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание. Россиянка обеспечила себе отличный задел перед произвольной программой.

— В короткой программе в Турине Косторная побила свой же мировой рекорд. Какие слова первыми пришли вам в голову после её проката?

— Я всегда выделял как её прыжки, так и её выразительное катание. Но стоит отметить, что во многом таких результатов ей помогает добиться и запрет Международного союза конькобежцев (ISU) на исполнение четверных в короткой программе у женщин. На мой взгляд, это очень нечестное правило. Из-за него Александра Трусова и Анна Щербакова не могут делать свои каскады. Объективно, это нонсенс. То же самое, что запретить легкоатлетам прыгать выше определённого уровня. Очень странное правило, которого к тому же нет в мужских соревнованиях.

— Алёна теперь — главный претендент на победу в финале Гран-при, или пока об этом говорить слишком рано?

— После короткой программы у неё действительно довольно приличный отрыв от остальных соперниц. Если Косторная справится с произвольной, то вряд ли кто-то составит ей конкуренцию.

— Можно ли сказать, что это предел для Косторной, или она способна кататься ещё лучше?

— Конечно, она может лучше. Очевидно, что у неё сильная база и ещё есть возможности для роста. Впрочем, далеко идущих выводов исключительно по Гран-при я бы тоже делать не стал. Это промежуточный турнир, а впереди куда более важные старты: первенство России, а также чемпионаты Европы и мира.

— Можно ли сказать, что старт турнира с мирового рекорда стал психологическим ударом для соперниц Алёны? Алину Загитову этой «взорвавшейся бомбой» не задело только потому, что она выходила на каток последней?

— Нет. Девушки каждый день тренируются вместе, постоянно видят друг друга на льду. Поэтому Загитова сейчас должна соревноваться только сама с собой. Что касается ошибки Трусовой, то тут, возможно, дело в каких-то изменениях в технике, потому что она долго учила тройной аксель. Или просто могла немного подрасти. Причин может быть много, но не думаю, что они связаны с психологией.

— Согласны ли вы с тем, что это была худшая программа Трусовой за последние два года на международном уровне?

— Честно говоря, я не слежу за всеми её выступлениями. Но она и так демонстрирует запредельный уровень, а от ошибок никто не застрахован.

— Перед произвольной программой Саша уступает Алёне 14 баллов. Реально ли ей отыграть такое отставание, если Косторная вновь выступит безупречно?

— Как я уже сказал, первое место, скорее всего, займёт Косторная, а вот дальше развернётся серьёзная борьба. На мой взгляд, у Саши есть шанс обойти Загитову и переместиться на вторую позицию.

— Насколько тяжело будет Трусовой с психологической точки зрения, учитывая тот факт, что на взрослом уровне она пока никому не проигрывала, и уж тем более так внушительно?

— Думаю, никаких психологических ударов у Саши просто быть не может. Она большая спортсменка, несмотря на юный возраст. Она умеет собраться и уже не раз это показывала.