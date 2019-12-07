Бронза Мишиной и Галлямова, неудачи танцоров, победа Валиевой: итоги второго дня финала Гран-при по фигурному катанию

В Турине завершился второй день финала Гран-при по фигурному катанию. Спортивные пары разыграли первый комплект медалей. Дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу, уступив двум китайским дуэтам. В танцах на льду российские пары не смогли попасть в промежуточную тройку лидеров после ритм-танца, однако ещё не потеряли шанс стать призёрами в заключительный день. В юниорских состязаниях Камила Валиева одержала победу среди девушек, сумев обойти исполняющую четверные прыжки Алису Лью из США.

Бронза вчерашних юниоров

В этом году за медали финала Гран-при не смогли побороться Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым этот турнир покорялся три года назад. В ходе отбора российский дуэт уступил канадцам Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро, хотя вряд ли многие ожидали, что они окажутся в шестёрке лучших пар первой половины сезона. С российской парой финал точно был бы интереснее, и сами североамериканцы это подтвердили своими прокатами.

Произвольная программа канадской пары получилась такой же неудачной, как и короткая. На выбросе случилось падение, но не у партнёрши, а у партнёра — для парного катания это настоящая редкость. Прочих мелких ошибок и недочётов было много, и это незамедлительно нашло отражение в оценках. Мур-Тауэрс и Маринаро не набрали за два дня и 200 баллов, что для пар высокого уровня считается недопустимым.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на чьей совести тоже лежит отсутствие Тарасовой и Морозова в Турине, выступали гораздо чище и могут быть довольны своим первым взрослым финалом Гран-при. Для произвольной программы они заготовили сложнейший каскад из двух тройных сальховов через ойлер, в котором судьи усмотрели недокрут. Личный рекорд из-за этого побить не удалось, да и расти дальше Мишиной и Галлямову надо в компонентах, а на таких соревнованиях они у молодых пар не растут. Первый российский дуэт из трёх набрал в сумме 203,13 балла.

Выступавшим следом китайцам Пэн Чэн и Цзинь Яну удалось обойти чемпионов мира среди юниоров за счёт более существенных надбавок за их менее сложную программу с ошибками на выбросах. Такой поворот стал настоящим сюрпризом — пара из Китая набрала 134,60 балла за произвольную программу, что стало для неё рекордом сезона, а в сумме заработала 204,27 балла. С пятого места после короткого проката они стали подниматься вверх.

🎶 Lyrical and beautiful, Cheng Peng / Yang Jin of 🇨🇳 skate their way on to the podium at the Grand Prix Final!



Full results: https://t.co/iq7OtZG5ex#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/QvcuvzwpeI — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 6, 2019

У российских пар были все шансы остановить их восхождение. Но сначала случился провал у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Фигуристка начала программу с неожиданного падения, обернувшегося чуть ли не настоящим сальто на льду. И хотя Павлюченко затем чисто исполнила и тройной флип, и каскад из трёх тулупов, дальше ей было слишком тяжело держаться на ногах. Выброс флип тоже закончился падением, причём настолько неприятным, что спортсменка ещё несколько секунд не могла встать. Как и год назад, Павлюченко и Ходыкин стали последними в финале Гран-при.

Совсем удивительным стал провал Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, от которых ждали борьбы за золото. Но по сравнению с той парой, которая изумительно каталась на московском этапе Гран-при, это были словно совсем другие фигуристы. У них разом пропали скорость, лёгкость и стабильность. Неудачные прыжки Бойковой, касание рукой после выброса и сорванные поддержки отняли у учеником Тамары Москвиной так много баллов, что они оказались и за китайским дуэтом, и за Мишиной с Галлямовым. То, что хотя бы одна российская пара станет призёром соревнований, было ожидаемо, но кому именно досталась медаль стало сюрпризом.

Само собой, медаль эта должна была стать бронзовой. Закрывавшие соревнования Суй Вэньцзин и Хань Цун показали, как можно кататься с ошибками, но при этом всё равно производить глубокое впечатление на судей и публику. Прыжки остались слабой стороной китайской парой, но в своей грандиозной произвольной программе они могли бы и вовсе обойтись без этих элементов. Чемпионы мира впервые в карьере выиграли финал Гран-при и принесли Китаю первое золото за десять лет, когда ещё катался тренер этой пары Чжао Хунбо с Шэнь Сюэ.

Возрождение интриги в танцах

Танцоры только начали свои вступления на финале Гран-при. Открывать ритм-танец выпало Александре Степановой и Ивану Букину, и для них такой жребий считается всегда неудачным — паре лучше выступать после кого-то ещё, чтобы в сравнении с другими участниками судьи могли бы поставить более щедрые баллы.

В этот раз никто огонь на себя не вызвал, и это сразу же сказалось на оценке пары. Россиянам поставили второй уровень на секции финнстепа и на дорожке шагов партнёрши, компоненты тоже оказались не самыми высокими. Бороться за бронзу с такими вводными данными Степановой и Букину стало практически невозможно. Россияне заработали 81,44 балла и к выходу на лёд сильнейшей разминки опустились на второе место, пропустив вперёд американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Другой российский дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов наделись к выходу на лёд Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона захватить лидерство, но этой амбициозной цели не удалось достичь. Кацалапов во время выступление под мюзикл «Поющие под дождём» потерял равновесие на дорожке шагов. И хотя это выглядело комично, вполне в духе оригинальной постановки, судьи были непреклонны — сложность дорожки надо было срезать. Ученики Александра Жулина набрали лишь 81,51 балла, тоже оказавшись позади Чок и Бэйтса. Своему рекорду сезона россияне проиграли почти пять баллов.

Волна ошибок накрыла даже непобедимых французов. Пападакис во время твиззлов споткнулась и с трудом закончила вращения. Всё остальное выступление в костюмах для аэробики было идеальным, танцоры двигались в недостижимом для остальных пар унисоне и источали неукротимую энергию. Обычно один сбой не значит для четырёхкратных чемпионов мира абсолютно ничего, но судьи ещё не оценили дорожку шагов и тоже поставили ей второй уровень сложности. Итоговая оценка составила всего 83,23 балла, и это была настоящая сенсация. Впервые после Олимпиады в Пхёнчхане Пападакис и Сизерон получили так мало и подпустили к себе соперников настолько близко.

1... 2... 3... Work it!! Gabriella and Guillaume take the lead in the Rhythm Dance 🏋️‍♀️🏋️‍♂️



Full results: https://t.co/Es6p8Oo9vb#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/LfJpju5jRu — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 6, 2019

Соревнования закрывали Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, чей сезонный рекорд был намного выше того, что заработали французы. Но судьи всё-таки не рискнули нарушить устоявшийся в танцах на льду порядок, когда при любых раскладах первое место занимает только один дуэт. У американцев тоже вылезла ошибка на дорожке шагов, и они получили 82,72 балла. Все пары за Пападакис и Сизероном расположились настолько плотно, что даже к Степановой и Букину вернулись шансы на медаль, не говоря уже о Синициной и Кацалапове, которые без своей досадной ошибки могли бы закончить первый день соревнований лидерами.

Победа Валиевой над четверными

У юниоров финал Гран-при в самом разгаре, и первый комплект медалей среди молодых фигуристов разыграли девушки. В начале сезона казалось, что в этом турнире, так же как и во взрослом, всё будут решать четверные прыжки. Американка Алиса Лью и россиянка Камила Валиева освоили их и уже выиграли с ними немало соревнований. В Турине две «квадистки» должны были впервые встретиться лицом к лицу.

Но посреди сезона с Валиевой случилось несчастье — тяжёлая травма оставила её на длительное время без практики, а когда она всё-таки вернулась на лёд, о четверных прыжках не было и речи. На финал она приехала после всего лишь трёх недель тренировок без сложнейших элементов.

Однако четверные прыжки не являются единственным козырем Валиевой. В катании 13-летней фигуристки ничто не выдает её совсем юного возраста — настолько увлекательна её хореография, насыщены связки и сложны заходы на прыжки и их исполнение. Замена четверного тулупа на два двойных акселя глобально не повлияла на оценку ученицы Этери Тутберидзе за произвольную программу под музыку Muse, которую также использует Евгения Медведева в этом сезоне. Валиева заработала 138,45 балла и в сумме набрала 207,47 балла — хотя бы для серебра ей этого было бы достаточно.

A touching performance 💛 Kamila Valieva 🇷🇺 is the champion of the Junior Grand Prix!



Full results: https://t.co/VUdMZmYWM6#JGPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/s43eo6vVwh — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 6, 2019

Лью выступала вскоре после россиянки и могла за счёт технической сложности вырваться вперёд. Однако для американки произвольный прокат сложился неудачно. Она упала с тройного акселя, в обоих четверных лутцах совершила недокрут, а затем были помарки и на каскаде с двойным акселем. Лью оставалось только сразить судей своим катанием, но она ещё постигает азы всего того, что не связано напрямую с прыжками. Лидерство после короткой программы испарилось, и в итоге американка уступила Валиевой почти три балла. Бронзу выиграла ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Усачёва. Российские фигуристки продолжили победную серию в финале юниорского Гран-при, которую начала Аделина Сотникова в 2010 году.

Розыгрышу медалей среди девушек предшествовал ритм-танец сильнейших молодых дуэтов мира. В этой дисциплине Россию представляют три пары участников, но место в промежуточной тройке лидеров досталось только одно, и то не самое высокое. Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали третьими с оценкой 66,21 балла, но их отставание от представителей Грузии Марии Казаковой и Георгия Ревии и американцев Эвонли Нгуен и Вадима Колесника составляет всего два с половиной балла.