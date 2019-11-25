«Правильно, что Тарасова и Морозов не попали в финал»: Бестемьянова об этапе Гран-при в Японии для российских фигуристов

Непопадание фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в финал Гран-при говорит о честности отбора на эти соревнования, так как паре в этом сезоне не удалось избежать ошибок. Такое мнение в интервью RT выразила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она также рассказала, кого видит фаворитом в борьбе за золото чемпионата Европы у мужчин, на чём нужно акцентировать внимание паре Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и как российским танцорам начать соперничать с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

— Недавно в Москве молодой фигурист Макар Игнатов занял третье место. В Саппоро этот результат он уже повторить не смог. Как оцените его выступление и каким видите его будущее?

— Мне кажется, что это перспективный спортсмен. В Японии Игнатов не откатал свой лучший вариант, что, кстати, закономерно, так как тот невероятный успех на прошлом этапе немного, как я думаю, расслабил его или заставил думать о таких вещах, о которых думать в принципе нельзя — я имею в виду выход в финал Гран-при. Была какая-то неправильная настройка на соревнования. Это опыт, который он получил, который ему пригодится. Надеюсь, Макар правильно воспримет произошедшее и применит этот опыт в дальнейшем. А так он, конечно, замечательный спортсмен, хорошо сложен, красивый парень с двумя четверными прыжками и тройным акселем. У него есть всё, чтобы достигать очень высоких результатов.

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— Как оцените выступление на Гран-при других российских одиночников — Александра Самарина и Дмитрия Алиева?

— Они оба очень хорошо себя зарекомендовали в начале сезона. Ребята ещё достаточно молоды, чтобы улучшить свой результат на протяжении оставшегося года. Мы не можем говорить, что они на пике. Самарин и Алиев у подножия той горы, на которую надо забраться. Поэтому очень надеюсь, что они пойдут прямиком наверх. Очень уважаю Самарина за его трудоспособность, за его упёртость в хорошем смысле этого слова. И очень рада за Алиева, потому что прошлый сезон был абсолютно провальным, хотя в год Олимпиады он выступал просто прекрасно.

— Юдзуру Ханю и Натан Чен набирают сумасшедшие баллы за свои прокаты. Может ли с ними кто-то соперничать сейчас?

— Пока что они недосягаемы для других фигуристов. Ханю в Японии прекрасно откатал свои программы. Вроде как постановки у него старые, но такое ощущение, что он становится всё лучше и лучше год от года. В начале сезона показалось, что Юдзуру как раз находится в лучшей форме, чем Натан Чен. Но он, конечно, не будет сдавать позиции. Борьба в финале Гран-при будет захватывающим зрелищем. Предвкушаю это увидеть.

— В Европе такого доминирующего фигуриста нет. Кто, на ваш взгляд, будет главным фаворитом на чемпионате Европы?

— Наверное, борьба развернётся между Самариным и Алиевым плюс ещё Михал Бржезина из Чехии. Конечно, именно наши будут бороться за первое место. Я бы не стала ещё сбрасывать со счетов Михаила Коляду. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии, потому что он проходит курс лечения. Дай бог, чтобы он выздоровел, потому что он тоже обладает необыкновенной техникой и набором элементов. Если Коляда восстановится, то про него тоже можно говорить как про потенциального участника этой битвы.

— В Японии лучшим российским фигуристом стал Сергей Воронов, занявший четвёртое место. Какие ему отводите перспективы?

— Конечно, он заслуживает необыкновенного уважения. Он один из самых опытных фигуристов мира и очень стабилен. Мы же помним, как он в прошлом году не смог выступить на чемпионате России из-за какой-то травмы, так что дай бог ему здоровья. Старый конь борозды не испортит.

— В парном катании три последних этапа Гран-при превратились в заочное соперничество китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна с россиянами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Можно сказать, что российская пара уже приблизилась по уровню к чемпионам мира?

— Мне кажется, сам факт того, что мы обсуждаем соперничество Бойковой и Козловского с китайской парой, уже является огромным успехом для них. Суй Вэньцзин и Хань Цун — абсолютно выдающиеся спортсмены, и для россиян уже почётно, что их сравнивают с китайцами.

— Как Бойковой и Козловскому удалось подняться на такой уровень уже во второй свой взрослый сезон?

— Пары, которые тренируются у Тамары Москвиной, обычно очень быстро набирают обороты. Она сначала долго запрягает, а потом — раз! — и получается что-то интересное. Но я всё равно не понимаю, как им удалось так выстрелить, хотя уже третий сезон ставлю им короткую программу и близко их знаю. Я не ожидала, что они добьются такого прогресса. Для меня это чудо, чудо тренерского состава. Не умаляю таланта самих фигуристов, но это тренерский штаб сработал как следует.

— В компонентах Бойкова и Козловский пока проигрывают конкурентам. Удастся ли им это исправить в этом сезоне?

— Это правда, их компоненты всё ещё оставляют желать лучшего, хотя они стали выше по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Им, конечно, важно понять самим, пропустить через головы то, что им это тоже необходимо. Они такие ребята, что чего захотят, того и достигнут. Пока Бойкова и Козловский не приняли для себя решения, что это очень важно — не только сделать все технически сложные элементы, но и накатать шаги, переходы, отношение друг к другу. Пока они больше работают над техникой и должны сами осознать, что им нужны компоненты, и тогда мы увидим роскошные программы.

— Как оцените дебютный сезон Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые заняли в Японии третье место и смогли отобраться в финал Гран-при?

— Если говорить о молодых парах мирового уровня, то они начали ярче всех. Мне кажется, что они обладают всем тем, чем должна владеть пара, которая идёт наверх. Что для меня важно — Мишина и Галлямов прекрасно выглядят, они рослые и высокие, хорошо сложены. При этом они делают все сложные элементы. Всё остальное прирастёт. В первую очередь пока у них недостаточная скорость, особенно это было заметно в короткой программе. Это всё придёт, они, конечно, очень перспективная пара.

— Что вы думаете о том, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли пробиться в финал Гран-при?

— Очень жаль, что им не удалось. Но, с другой стороны, это говорит о честности отбора. У них не было старта в этом сезоне, на котором бы Женя и Володя что-то не сорвали. Это были такие звоночки, которые теперь превратились в удары в набат. Нужно делать элементы. Всё остальное — красоту, стиль, прочие компоненты парного катания — они имеют на высоком, потрясающем уровне. В руках Марины Зуевой они стали ещё лучше.

Тарасова и Морозов мне очень нравятся. Сейчас у них будет время, когда все пары уедут на финал Гран-при, до чемпионата России поднять свою выносливость в произвольной программе и просто начать делать элементы. Мне кажется это правильным, что Тарасова и Морозов не попали в Турин, хотя повторюсь, мне безумно их жалко, потому что они красивый дуэт. Но ребята должны сделать выводы.

— Можно ли сейчас сравнить конкуренцию среди девушек и пар в России? И там и там на чемпионате страны будет очень много претендентов на попадание в сборную.

— Я бы не стала их сравнивать. Девочки, пройдя чемпионат России, легко будут выигрывать чемпионат мира, а пары столкнутся с соперничеством китайцев, которые очень хороши. Пары должны сделать ещё больший скачок вверх.

— Как оцените выступление Александры Степановой и Ивана Букина, занявших второе место в Японии?

— Я очень довольна тем, как они выступили. Они очень хорошо накатали программы, улучшились за тот месяц, который прошёл с их последнего турнира в Лас-Вегасе. Они были на мировом уровне. Мне только странно, что они получают очень низкие оценки. Какая-то с ними происходит непонятная мне игра. Я же вижу своими глазами, как они хороши. Все специалисты говорят об этом. Надо только озаботиться как-то тем, чтобы судьи оценивали как следует.

— Как оцените новые смелые программы Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона и действительно ли они так недосягаемы, как оценивают их арбитры?

— Французы очень хороши в этом году, они прибавили по сравнению с прошлым сезоном. У них новый стиль в ритм-танце, очень проникновенное катание в произвольном. Габриэла стала такой очень тёплой. Обычно я слышу только Гийома, а сейчас они в дуэте очень хорошо взаимодействуют. В этом, конечно, большой плюс этой пары.

— Можно ли к ним будет приблизиться в этом сезоне?

— Наши обе пары будут приближаться к ним, но не так близко, чтобы можно было говорить о соперничестве. Но приближаться надо всё равно. Есть для этого предпосылки, надо только работать и работать. И у Степановой с Букиным, и у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова есть свои плюсы, которые нужно развивать.