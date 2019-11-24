«У каждой есть свой козырь»: Авербух о гегемонии россиянок, рекорде Косторной и недостатках Загитовой и Медведевой

Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит на время отказаться от участия в ледовых шоу и всё следующее межсезонье посвятить усилению своих программ. Об этом в интервью RT заявил известный хореограф Илья Авербух. По его мнению, фигуристок не стоит списывать со счетов, однако без четверных прыжков у них нет шансов на высокие позиции. Также Авербух предположил, что основная борьба за медали финала Гран-при развернётся между россиянками, а в качестве их главной конкурентки назвал японку Рику Кихиру.

— Шесть побед на этапах Гран-при — очередное подтверждение гегемонии россиянок в фигурном катании?

— Конечно, в женском одиночном катании Россия сейчас является абсолютным лидером, здесь никаких сомнений ни у кого нет. Здорово, что и Алёна Косторная, и Алина Загитова отобрались в финал Гран-при, где из шести участниц четыре будут наши. Обидно за Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву: если японка Рика Кихира по праву попала в заключительную часть турнира, то последняя путёвка могла достаться кому-то из них. Немного не хватило. Но если рассматривать общую картинку, то это очень хороший результат. Думаю, что у нас есть все шансы занять самые высокие места.

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— Не стоит ли Международному союзу конькобежцев (ISU) задуматься о расширении квоты финалистов до восьми, чтобы разнообразить борьбу?

— Думаю, нет, потому что в таком случае пропадёт сама идея этого в некоторой степени эксклюзивного турнира, объединяющего лучших спортсменов. Есть более высокий по статусу чемпионат мира, туда имеют возможность приехать все. Поэтому ничего менять не стоит.

— На этапе Гран-при в Японии Косторная набрала 240 баллов и едва не побила мировой рекорд. Какое впечатление оставило её катание?

— Очень хорошее. У Алёны наиболее сбалансированная программа из всех, кого я видел в нынешнем сезоне. У неё очень высокое качество исполнения тройных прыжков, на каждом из них она набирает дополнительные бонусы. Её тройной аксель приносит эстетическое удовольствие. Поэтому Косторная абсолютно по делу заняла первое место.

— В последнее время рекорды в фигурном катании обсуждаются едва ли не больше самих прокатов. Каково ваше отношение к данной тенденции? Стоит ли им уделять такое внимание?

— Фигурное катание — не лёгкая атлетика, где всё измеряется конкретными показателями. Здесь очень многое относительно, так как на каждом турнире работает новая судейская бригада, придерживающаяся своих принципов. Кроме того, не стоит забывать о факторе страны — хозяйки турнира. Поэтому все эти рекорды существуют скорее для прессы, больше никто на них внимания не обращает.

— Кто будет главной фавориткой финала Гран-при — Косторная или Александра Трусова?

— Очень сложная история. Не стоит списывать со счетов и Щербакову. Да и Загитова в Японии показала очень хорошее выступление в произвольной программе. Если она хорошо откатает короткую программу, то тоже окажется в топе.

Думаю, что любая из наших девушек сможет рассчитывать на победу, потому что у каждой есть свой козырь: у Алины это опыт и зрелое катание, у Трусовой и Щербаковой — запредельные четверные прыжки, у Косторной — сбалансированные программы. Но тем увлекательнее будет наблюдать за финалом Гран-при.

— Многие выделяют Алёну из числа учениц Тутберидзе за её «женское» катание. Согласны ли вы с этой позицией?

— Я бы не хотел мерить такими категориями, в этом нет смысла. Все наши девчонки молодцы. Да, её программа отличается тем, что объединяет в себе сложные элементы и красоту, выразительность их исполнения. Если ей покорится второй аксель, то она будет получать ещё более высокие баллы. Но Трусова и Щербакова с каждым турниром прибавляют в компонентах, видно, что они много очень работают. Поэтому вся борьба ещё впереди.

— Перед Гран-при Японии Кихира говорила о намерении включить четверной сальхов, но так его и не исполнила. Была ли это попытка запугать соперниц?

— Нет. Думаю, она приняла здравое решение, не став рисковать. Видимо, прыжок ещё не готов настолько, чтобы включать его в программу. Особенно, когда на весах попадание в финал Гран-при и ошибка на четверном могла скомкать всю программу. Видимо, это был некий тактический ход, на который пошли тренеры, и их нельзя за это винить.

— Сможет ли японка вмешаться в борьбу россиянок за золото в финале?

— Если Рика действительно добавит четверной сальхов, то однозначно. Дело в том, что по какой-то причине она перестала прыгать тройной лутц. И с её нынешним набором ей необходимо или возвращать этот элемент, или усложнять программу иным способом. Но Кихира на данный момент — единственная спортсменка, которая может помешать нашим девушкам встать на пьедестал. Она очень сильна. Но наши сильнее.

— Софья Самодурова демонстрирует относительно чистое катание, но при этом не дотягивает до тройки сильнейших. На что ей стоит рассчитывать в ближайшем будущем?

— Софья — большая умница, борец, который преодолевает сложный период взросления. В начале сезона она была в разобранном виде, а сейчас ей удалось взять себя в руки. К сожалению, в Японии фигуристка не докрутила сразу несколько прыжков, поэтому итоговая оценка была не столь высока. Но я всё равно за неё рад, так как она выглядит очень достойно. Думаю, что когда в её арсенале появится тройной аксель или четверной тулуп, то она сразу включится в борьбу. Думаю, Самодурова сможет к этому прийти. К сожалению, сейчас такое время, что без этих элементов нельзя рассчитывать на высшую ступень пьедестала почёта.

— Что помогает Загитовой и Медведевой достойно бороться с взрослением? Всё дело в их характере?

— Обе сражаются и показывают очень хорошее, осознанное и зрелое катание. Но дело в том, что для победы им недостаточно их прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц.

— Значит, их пока рано списывать со счетов?

— Этого делать абсолютно не стоит, особенно сейчас, когда этап взросления уже пройден. Считаю, что они ещё смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая. Знаю, что Женя уже разучивает тройной сальхов. Как только они запрыгают четверные прыжки, соперницам не поздоровится.

— Можно ли говорить о том, что ментально Загитова и Медведева сильнее Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые не сумели справиться с чемпионским бременем?

— Я бы не стал их сравнивать. Каждый завершает свою карьеру тогда, когда считает нужным. Но Алина и Женя действительно являются бойцами, они прошли период становления, сложились как фигуристки, и теперь дело за их желанием идти вперёд, а также за профессионализмом тренеров.