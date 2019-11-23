Российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при

Российские фигуристки установили уникальное достижение в сезоне-2019/20, выиграв все шесть этапов серии Гран-при.

Алёна Костороная победила во Франции и Японии, Анна Щербакова — в США и Китае, а Александра Трусова — в Канаде и России.

Прежде ни разу представительницам одной страны не удавалось выиграть все этапы серии в одном сезона.

В мужском катании подобное достижение также в активе российских фигуристов, которым это удалось дважды. Ав сезоне 1998/99 Евгений Плющенко выиграл в Канаде и Японии, Алексей Ягудин — в США, Китае и Франции, а Алексей Урманов — в России. А в сезоне-1999/00 Плющенко и Ягудин одержали по три победы — в Китае, России, Японии и в США Канаде и Франции соответственно.

Ранее сообщалось, что четверо российских фигуристок вышли в Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.