Российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при

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Российские фигуристки установили уникальное достижение в сезоне-2019/20, выиграв все шесть этапов серии Гран-при.
Российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при
  • © Tang Yi/Xinhua
  • globallookpress.com

Алёна Костороная победила во Франции и Японии, Анна Щербакова — в США и Китае, а Александра Трусова — в Канаде и России.

Прежде ни разу представительницам одной страны не удавалось выиграть все этапы серии в одном сезона.

В мужском катании подобное достижение также в активе российских фигуристов, которым это удалось дважды. Ав  сезоне 1998/99 Евгений Плющенко выиграл в Канаде и Японии, Алексей Ягудин — в США, Китае и Франции, а Алексей Урманов — в России. А в сезоне-1999/00 Плющенко и Ягудин одержали по три победы — в Китае, России, Японии и в США Канаде и Франции соответственно.

Ранее сообщалось, что четверо российских фигуристок вышли в Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.

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