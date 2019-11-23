Трусова, Щербакова, Загитова и Косторная вышли в финал серии Гран-при
- © Bai Xueqi/Xinhua
- globallookpress.com
По итогам шести этапов серии в финал отобрались Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова и Алёна Косторная.
Для Трусовой, Щербаковой и Косторной, одержавших по две победы на этапах Гран-при, нынешний сезон является дебютным во взрослом катании.
Финал Гран-при пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.
Ранее сообщалось, что Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, Загитова — третья.