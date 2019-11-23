Трусова, Щербакова, Загитова и Косторная вышли в финал серии Гран-при

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Четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Трусова, Щербакова, Загитова и Косторная вышли в финал серии Гран-при
  • © Bai Xueqi/Xinhua
  • globallookpress.com

По итогам шести этапов серии в финал отобрались Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова и Алёна Косторная.

Для Трусовой, Щербаковой и Косторной, одержавших по две победы на этапах Гран-при, нынешний сезон является дебютным во взрослом катании.

Финал Гран-при пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Ранее сообщалось, что Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, Загитова — третья.

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