Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
- © Naoki Morita/AFLO
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По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 240,00 балла — 85,04 за короткую и 154,96 за произвольную программу.
Второе место заняла представительница Японии Рика Кихира — 231,84 (79,89 + 151,95) балла.
Алина Загитова, набравшая 216,06 (66,84 + 151,15) балла, замкнула тройку призёров.
Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — заняла шестое место (63,85 + 119,42).
Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими на этапе в Японии и вышли в финал Гран-при.