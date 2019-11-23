Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

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Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 240,00 балла — 85,04 за короткую и 154,96 за произвольную программу.

Второе место заняла представительница Японии Рика Кихира — 231,84 (79,89 + 151,95) балла.

Алина Загитова, набравшая 216,06 (66,84 + 151,15) балла, замкнула тройку призёров.

Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — заняла шестое место (63,85 + 119,42).

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими на этапе в Японии и вышли в финал Гран-при.

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