Мишина и Галлямов стали третьими на этапе в Японии и вышли в Финал Гран-при

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на третьем на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 203,35 балла — 69,00 за короткую и 134,35 за произвольную программу. Таким образом, Мишина и Галлямов, благодаря победе на этапе во Франции и третьему месту в Японии, завоевали путёвку в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Победу одержали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун — 226,96 балла. Второе место, с результатом 208,49 балла заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро

Ещё один российский дуэт — Алиса Ефимова и Александра Коровин — набрав 189,34 балла занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин недовольны своим прокатом произвольного танца на Гран-при в Японии.