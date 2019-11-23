Степанова и Букин недовольны своим прокатом произвольного танца на Гран-при в Японии

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Россияне Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Степанова и Букин недовольны своим прокатом произвольного танца на Гран-при в Японии
  • Reuters

«Сегодня на тренировке мы ехали мощнее, и это чувствовалось на качестве элементов — на поддержке, на блоке. Надо пересмотреть прокат, но мне показалось, что к концовке мы себя всё-таки раскочегарили. Если сравнить этот этап с нашим первым выступлением в США, то к нему мы тогда готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут мы уже знали, что можем, и это нас подзажало», — приводит слова Степановой ТАСС.

Букин в свою очередь отметил, что расстроен тем, что их прокат получился не очень раскованным, несмотря на месяц плодотворной подготовительной работы.

«Я расстроен, что не смог показать максимум из того, что мы наработали за это время. Впереди две недели до финала серии, и у нас есть время подлатать огрехи», — добавил фигурист.

По итогам двух прокатов на этапе в Японии российский дуэт набрал 208,81 балла — 84,07 за ритмический и 124,74 за произвольный танец, что позволило ему занять второе место.

Заняв два вторых места на этапах в США и Японии, Степанов и Букин завоевали путёвку в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду.

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