Пападакис и Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду
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Французский дуэт обновил установленные ними же рекорды по баллам за ритм-танец (90,03 балла), произвольный танец (136,58), а также за сумму двух выступлений (226,61).
Пападакис и Сизерон являются четырёхкратными чемпионами мира, пятикратными победителями первенств Европы, серебряными призёрами Олимпийских игр, а также победителями Финала Гран-при сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии.