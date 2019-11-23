Пападакис и Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду

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Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Пападакис и Сизерон обновили мировые рекорды в танцах на льду
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Французский дуэт обновил установленные ними же рекорды по баллам за ритм-танец (90,03 балла), произвольный танец (136,58), а также за сумму двух выступлений (226,61).

Пападакис и Сизерон являются четырёхкратными чемпионами мира, пятикратными победителями первенств Европы, серебряными призёрами Олимпийских игр, а также победителями Финала Гран-при сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии.

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