Степанова и Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии

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Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Степанова и Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии
  • Reuters

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 208,81 балла — 84,07 за ритмический и 124,74 за произвольный танец. Таким образом, россияне, заняв два вторых места на этапах в США и Японии, завоевали путёвку в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — 226,61 балла. Тройку призёров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 198,06 балла.

Ещё один российский дуэт — София Шевченко и Игорь Ерёменко — заняли седьмое место (178,08 балла).

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии.

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