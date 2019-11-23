Степанова и Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 208,81 балла — 84,07 за ритмический и 124,74 за произвольный танец. Таким образом, россияне, заняв два вторых места на этапах в США и Японии, завоевали путёвку в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — 226,61 балла. Тройку призёров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 198,06 балла.

Ещё один российский дуэт — София Шевченко и Игорь Ерёменко — заняли седьмое место (178,08 балла).

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии.