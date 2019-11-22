Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Россиянка установила мировой рекорд, получив от судей за своё выступление 85,04 балла.

Второй стала японка Рика Кихира с результатом 79,89 балла. Замкнула тройку лучших Карен Чен из США (67,21 балла).

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сорвала каскад и заняла четвёртую позицию (66,84 балла). Другая представительница России, Софья Самодурова, стала седьмой (63,85 балла).

Ранее Мишина и Галлямов заняли третье место в короткой программе на Гран-при Японии.