Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

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Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии
  • РИА Новости

Россиянка установила мировой рекорд, получив от судей за своё выступление 85,04 балла.

Второй стала японка Рика Кихира с результатом 79,89 балла. Замкнула тройку лучших Карен Чен из США (67,21 балла).

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сорвала каскад и заняла четвёртую позицию (66,84 балла). Другая представительница России, Софья Самодурова, стала седьмой (63,85 балла).

Ранее Мишина и Галлямов заняли третье место в короткой программе на Гран-при Японии.

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