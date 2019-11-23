Серебро в танцах, бронза в парах и четвёртое место у мужчин: как россияне выступили на этапе Гран-при в Японии

В Саппоро завершился шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. Кроме золота и бронзы, выигранных Алёной Косторной и Алиной Загитовой, российские спортсмены завоевали ещё две медали. Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались на третьем месте. Лучшим из российской сборной в соревнованиях мужчин стал Сергей Воронов, занявший четвёртую строчку.

Второе серебро для Степановой и Букина

Танцоры Александра Степанова и Иван Букин проходят в финал Гран-при второй год подряд, не прикладывая для этого никаких самостоятельных усилий.

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На этапе в Японии перед их произвольным танцем выступали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые оставались последними реальными конкурентами на путёвку в Турин. Но опытный танцевальный дуэт упал на одной из поддержек, лишившись всех шансов на серебро.

Степановой и Букину после такого можно было совсем не волноваться за свой произвольный прокат, но они показали, на что способны и чем будут удивлять в Турине. Кроме двух дорожек в этом интересном миксе классики и поп-музыки все элементы имели самый высокий уровень сложности. Судьи оценили танец в 124,74 балла, что стало пятым результатом в мире, а в сумме россияне набрали 208,81 балла — для них это новый личный рекорд. Гиньяр и Фаббри остались на десять очков позади, и теперь в финале Гран-при не выступит ни один участник из Италии.

Зато представители соседней Франции точно будут. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выдали очередной шедевр на льду, обеспечивший им победу с тремя мировыми рекордами. Судьи в Японии оказались более щедрыми, чем арбитры, работавшие во Франции, и поставили за танец под чтение стихов 136,58 балла, а в сумме у пары накопилось 226,61 очков. В передаче музыки и образа движениями на льду Пападакис и Сизерон достигли совершенства — их оценка за этот один из пяти компонентов получила максимальные десять баллов.

Без четырёх пар в финале Гран-при

Перед этапом в Японии существовал расклад, при котором впервые в истории в финал Гран-при могли бы пройти четыре российские пары. Для этого Анастасии Мишиной и Александру Галлямову надо было постараться не пустить канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро на второе место в Японии, и тогда вместе с ними в Турин поехали бы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ожидающие где-то во Флориде своей участи.

Но чемпионы мира среди юниоров в короткой программе стали третьими, а в произвольной подняться выше канадцев не смогли. Их прокат во второй день был вполне достойным и выполненным на их собственном уровне, без серьёзных ошибок и лишь с некоторыми потерянными уровнями за сложность. Но оценки за компоненты оказались катастрофически низкими, словно за их плечами никогда и не было выигранного этапа Гран-при во Франции. В сумме Мишина и Галлямов набрали лишь 203,35 балла и теперь могли лишь надеяться на ошибки Мур-Тауэрс и Маринаро.

Но те впервые за долгое время показали две безупречные программы на одном турнире. Не впечатлив судей техникой, канадцы второй оценкой продвинулись далеко вперёд относительно россиян и набрали ровно столько же баллов, сколько и на домашнем этапе в Канаде, — 208,49 балла. Пару теперь ждёт первое участие в финале Гран-при, при том что у Мур-Тауэрс такой опыт уже есть — она отбиралась в этот турнир ещё до Олимпиады в Сочи вместе с Диланом Московичем.

Победу в Японии закономерно одержал китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун. При этом пара не была безупречной. Падение партнёрши испортило каскад, присутствовали помарки на параллельном сальхове. Поддержки, выбросы и самое катание под невероятно мощную музыку заставили позабыть об этих неприятностях, но китайцы не смогли отразить удар, нанесённый Александрой Бойковой и Дмитрием Козловском на московском этапе Гран-при. Суй и Хань набрали 226,96 балла — на два с половиной меньше, чем россияне неделей ранее.

Без медалей у мужчин

Участники мужских соревнований вместо того, чтобы бороться за путёвки в финал Гран-при, решили от них попросту «отказываться». Накануне это сделал американец Джейсон Браун, который в произвольной программе попытался наверстать упущенное, но о медалях без четверных прыжков всё равно мечтать не мог.

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Следующим сдался Макар Игнатов. Бронзовому призёру московского этапа не хватило сил на четвёртый прокат за восемь дней. С первого прыжка пошли серьёзные ошибки, финальный каскад снова оказался недоделан, а под конец молодой фигурист упал на вращении. От призовой тройки он откатился ещё дальше, чем Браун. Вместо них двоих в финал Гран-при прошли Дмитрий Алиев и Цзинь Боян.

У Юдзуру Ханю никаких проблем с отбором и победой на домашнем этапе быть не могло. Его запас прочности был просто фантастичным — даже когда японец не смог сделать каскад с четверным тулупом, ограничившись лишь прыжком в два оборота, он сразу перекроил программу. Четверной тулуп тут же вернулся, а последним каскадом стало необычное сочетание тройного акселя с ойлером и сальховом. Такая вынужденная потеря в базовой стоимости всё равно не помешала Ханю на втором турнире подряд набрать больше 300 очков — для мужского катания это поразительное достижение.

Кевин Аймоз вышел на лёд следующим и попытался вслед за Брауном и Игнатовым «отказаться» от финала Гран-при. Француз и раньше не отличался стабильностью, а в этот раз никак не мог собраться на программу и выдать серию чистых тройных прыжков, из-за чего каскады все перешли во вторую половину. В технике Аймоз стал пятым с конца в этот день, но компоненты и оценка первого дня отправили фигуриста в Турин и подарили серебро японского этапа.

Закрывал группу сильнейших претендовавший на бронзу Сергей Воронов. Его произвольная программа началась с чистого каскада четверной тулуп — тройной тулуп. Но дальше произошло всё то же самое, что и у других участников — «бабочка» на акселе, упрощённые прыжки и необходимость срочно переделывать оставшуюся часть проката. Воронов откатал в своё удовольствие, но оказался на четвёртом месте, пропустив вперёд канадца Романа Садовского, чья оценка за произвольный прокат стала второй в этот день.