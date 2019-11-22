Падения, помарки и неоднозначная работа судьи: что помешало россиянам в коротких программах на этапе Гран-при в Японии

На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро завершился первый день соревнований. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место после ритм-танца, уступив только побившим мировой рекорд французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов расположились на третьем месте из-за ошибки на сальхове и неоднозначной работы одной из судей. В мужском одиночном разряде Сергей Воронов замкнул первую тройку, а претендующий на участие в финале Гран-при Макар Игнатов стал пятым.

Вторые в танцах после рекордсменов

Больше месяца пришлось ждать Александре Степановой и Ивану Букину, чтобы выступить на втором для себя этапе Гран-при в сезоне-2019/20. В Саппоро они приехали за вторым местом, которое обеспечило бы танцевальной паре попадание в финальный турнир. На большее россиянам рассчитывать довольно сложно — последний этап в серии также достался непобедимым Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Бороться с французами в их экстравагантных костюмах для акробатики действительно оказалось невозможно. В ритм-танце они выступили почти идеально с технической точки зрения — только на дорожке по центральной оси у них не было четвёртого уровня. Каждый элемент и каждый компонент вновь получили практически максимальные оценки, и в итоге произошло знаковое для танцев на льду событие — Пападакис и Сизерон первыми в истории перешагнули рубеж в 90 баллов за короткую программу.

Степанова и Букин выступали следом и закрывали первый день танцевального турнира. В более консервативной постановке под мюзикл «Мулен Руж» они тоже не допускали серьёзных технических ошибок, получив почти за все элементы четвёртые уровни. Судей могла бы насторожить испорченная во время танца причёска Степановой, но они всё-таки не придали этому значения.

Россияне заняли второе место с оценкой 84,07 балла и личным рекордом в ритм-танце. Правда, отрыв от их главных конкурентов — итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — составил меньше двух баллов. В произвольном танце Степановой и Букину придётся дальше бороться за своё серебро.

В Саппоро выступила ещё одна российская пара Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, обживающаяся в мире взрослых танцев на льду. Бронзовые призёры последнего чемпионата мира среди юниоров неплохо начали ритм-танец под музыку из «Бурлеска», но в конце недополучили баллов за секцию финнстепа и частичную дорожку шагов. Их оценка (69,59 балла) позволила молодой паре занять седьмое место среди девяти участников.

Проигрыш паре и судье из Канады

Короткая программа спортивных пар также была украшена новым мировым рекордом. То, чего не смогли добиться Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на этапе в Москве, сделали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун в Саппоро. По технике чемпионы мира уступили россиянам — у них по-прежнему остаются проблемы с вращением, выброс набрал меньше баллов, а параллельный тулуп был оценён ниже сальхова.

Но в остальном пара из Китая оказалась лучше, а оценки за компоненты вознесли её на небывалую высоту. Суй Вэньцзин и Хань Цун набрали 81,27 балла, побив на шесть сотых достижение Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Китайцам такое выступление принесло сумасшедший отрыв от ближайших преследователей перед произвольной программой.

На второе место поднялись канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, чью короткую программу нельзя было назвать идеальной. Подкрутка и тодес получили второй уровень сложности, вращение не получилось совсем, а поддержка не принесла ожидаемых надбавок. Как итог — лишь 71,21 балла.

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Их место должны были занимать победители этапа Гран-при во Франции Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Однако паре помешала ошибка партнёра на тройном сальхове и неоднозначная работа судьи из Канады. Дебора Айслам отрицательно оценила подкрутку и выброс тройной флип, а на поддержке предпочла оставить базовую стоимость, в то время как другие арбитры были готовы наградить пару надбавками на всех трёх элементах.

Огромный разброс оценок в компонентах также не помог Мишиной и Галлямову — в итоге они получили лишь 69 баллов ровно и заняли третье место. Паре будет достаточно сохранить такую позицию, чтобы попасть в финал Гран-при, но если вторыми останутся Мур-Тауэрс и Маринаро, то на турнир не поедут Тарасова и Морозов.

Почти рекорд от Ханю

Закрывавшая первый день соревнований мужская короткая программа таила в себе две интриги: побьёт ли Юдзуру Ханю четвёртый за день мировой рекорд и как относительно друг друга выступят претенденты на путёвку в финал Гран-при. Помимо японца, бороться за поездку в Турин могли ещё три фигуриста — американец Джейсон Браун, француз Кевин Аймоз и россиянин Макар Игнатов.

Игнатов получил такой шанс совсем недавно, когда занял третье место на домашнем этапе Гран-при. В Саппоро он был близок к тому, чтобы повторить свой безупречный короткий прокат: 19-летний фигурист здорово исполнил четверной сальхов в каскаде и четверной тулуп в соло. Но впечатление от программы испортило падение на тройном акселе. Игнатов набрал всего 78,47 балла, которых хватило в итоге только для пятого места, притом что для выхода в финал Гран-при обязательным условием для него является завоевание медали.

Российский фигурист оказался сразу за канадцем Романом Садовским, а затем соотечественника обошёл Сергей Воронов. В свои 32 года он по-прежнему может составлять конкуренцию молодым фигуристам, когда выполняет чисто всю программу с четверным тулупом. Воронов набрал 88,63 балла и побил личный рекорд за сезон. С таким выступлением он вновь повысил свои шансы на участие в чемпионате Европы.

Ошибкой Игнатова воспользовался Кевин Аймоз. Француз исполнил программу попроще, но при этом с таким запасом прочности на тройном лутце и с таким уверенным тройным акселем, что сразу же оказался на промежуточном первом месте с оценкой 91,47 балла. Правда, теперь Аймозу надо так же чисто откатать и в произвольной программе, а стабильностью этот фигурист отличается редко.

Джейсон Браун шансов на финал Гран-при лишился практически сразу, как начал показывать свой короткий прокат. Американский фигурист дважды упал, причём на далеко не самых ценных и сложных прыжках. Его падение на седьмое место может сослужить добрую службу Дмитрию Алиеву и Цзинь Бояну — именно они лидируют в очереди на попадание в финал Гран-при среди фигуристов, которые уже закончили свои выступления в серии.

Что касается мирового рекорда в исполнении Ханю, которого так ждали болельщики, то он действительно был вполне реален. Японец в очередной раз гениально выступил на родном льду, сдобрив уникальную, неописуемую хореографию четверным сальховом, тройным акселем и каскадом четверной тулуп — тройной тулуп. После первого прыжка каскада Ханю приземлился слишком глубоко, и продолжать дальше было слишком опасно. Но двукратный олимпийский чемпион каким-то невероятным усилием оттолкнулся с места и сделал необходимый тулуп. Судьи были впечатлены — Ханю набрал 109,34 балла, уступив чуть больше балла своему мировому рекорду.