«В юности восхищался Кацалаповым»: чемпионы мира среди юниоров о кумирах, совмещении спорта с музыкой и красоте Москвы

В танцах на льду соревнования среди юниоров и взрослых являются двумя разными видами спорта, и молодым фигуристам очень редко удаётся успешно дебютировать на новом уровне. Об этом в интервью RT заявили действующие чемпионы мира среди юниоров Марджори Лажуа и Закари Лага из Канады во время этапа Гран-при в России. Они рассказали, кого в танцах на льду считают примерами для подражания, как им удаётся совмещать спорт с актёрской игрой и занятиями музыкой, а также какие цели на этот сезон поставили перед собой.

RT: Как вы оцениваете своё выступление в Москве? Довольны ли результатом?

Закари Лага: Соревнования, надо сказать, были очень сложные. Сложнее, чем мы ожидали. Ритм-танец у нас получился не очень хорошо, могло быть намного лучше. Но мы рады, что смогли перестать обо всём этом думать и с новыми силами исполнить свой произвольный танец. Восстановить свою мотивацию — это уже большое достижение.

RT: Расскажите о своих программах. Почему остановились на «Вестсайдской истории» и Bohemian Rhapsody?

Марджори Лажуа: Что для ритм-танца, что для произвольного музыка выбиралась с трудом. Поскольку мы переходим с юниорского уровня на взрослый, нам хотелось, чтобы музыкальное сопровождение нам не только подходило, но и придавало той самой взрослости. В общем, выбор музыки нам дался нелегко, но в итоге мы смогли определиться и для одной и другой программы выбрали то, что отражает наш переход на новый уровень и в то же время соответствует нашему стилю.

RT: Вы действующие чемпионы среди юниоров. Каково было впервые выступать во взрослой группе?

З. Л.: Надо сказать, что соревнования среди юниоров и взрослых — это практически два разных вида спорта, и быть чемпионом среди юниоров не то же самое, что быть чемпионом среди взрослых. Вообще это хорошо, конечно, что мы выиграли юниорский чемпионат мира — в том смысле, что мы как бы немного известнее благодаря этому. Но что касается технической точки зрения... Мы, можно сказать, обо всём этом забыли.

RT: А тяжело ли в психологическом плане переходить от статуса пары номер один к статусу пары, которая выступает в первой группе участников?

М. Л.: Мы с раннего возраста привыкли побеждать, постоянно выигрывать на соревнованиях. Так что теперь, оказавшись на шестой или седьмой позиции и оставшись без места на пьедестале, мы ощущаем себя, конечно же, иначе. Думаешь: «Ну, что ж...» Но в то же время мы понимаем, что вышли на совершенно иной уровень и соревнуемся с лучшими в мире фигуристами. Так что мы не унываем, а делаем для себя выводы и понимаем, что делать дальше.

З. Л.: Чемпионам среди юниоров вообще очень редко удаётся успешно дебютировать на взрослом уровне, как это удалось Никите Кацалапову в паре с Еленой Ильиных, а также паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Среди чемпионов Гран-при этого сезона большинство не были чемпионами среди юниоров, а некоторые выступали с новыми партнёрами. Так что наш результат был вполне ожидаем. Всё нормально. Мы продолжим работу, не будем сдаваться, а слава и всё остальное у нас впереди.

RT: Кто для вас является примером в фигурном катании?

М. Л.: Для меня это, конечно, Тесса Вирту и Скотт Мойр. Они самые лучшие. Такую пару не забудешь. Они удивительные просто — и как фигуристы, и как личности. Должна сказать, что все, с кем мы тренируемся в центре Gadbois, — это тоже удивительные, замечательные люди. Я очень ценю их компанию. Так что я бы также отметила всех своих коллег по Gadbois.

З. Л.: Я согласен. Разные фигуристы катаются по-разному... В юности я всегда восхищался Никитой Кацалаповым. Он отличный фигурист, с очень хорошим напором.

RT: Удалось ли вам с ним встретиться?

З. Л.: На самом деле мы даже немного тренировались вместе. В юности мы были у Марины Зуевой. Он там катался с Викторией Синициной после того, как перестал выступать с Еленой Ильиных. Так что да, мы встречались. Они прекрасные люди.

RT: Какие цели вы ставите перед собой в этом сезоне?

М. Л.: Это наш первый сезон во взрослой категории, и мы хотим провести его хорошо. Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов, не хотим, чтобы на нас что-то давило. Мы хотим просто освоиться и максимально набраться опыта в этой новой для нас роли.

RT: У вас обоих есть другие увлечения в жизни, помимо катания. Вы, Марджори, — актриса, а вы, Закари, играете на фортепиано. Как вы расставляете приоритеты для своих занятий?

М. Л.: Для меня приоритетом является катание. В свободное от него время я могу сниматься в рекламных роликах или ещё где-то, но катание у меня в приоритете.

RT: А вы, Закари?

З. Л.: К счастью, большой, так сказать, фортепианный сезон начинается в конце марта, когда заканчивается сезон фигурного катания. Благодаря этому легче упорно работать в обоих направлениях. Ведь если хочешь добиться успеха, естественно, нужно много работать. Когда я усердно занимаюсь фортепиано, я могу позволить себе спать немного больше, потому что в это время у меня нет прогонов, то есть у меня не самые тяжёлые тренировки в том, что касается катания. Вот как мне это удаётся.

RT: Вы стали играть на фортепиано ещё совсем в юном возрасте. Почему вы решили дальше им заниматься и совмещать с фигурным катанием?

З. Л.: Моя мама была пианисткой, и я у неё стал играть на фортепиано, когда был ещё совсем маленьким. Потом я занимался у преподавателя фортепиано и в итоге решил пойти в университет Макгилла. Там я встретил свою наставницу, Тину Какабадзе. Она стала отправлять меня на разные конкурсы, давать мне сложные программы, постоянно повышая планку.

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RT: Как вам кажется, ваши достижения в других сферах помогают вам в фигурном катании? Есть ли преимущества у фигуриста, который, помимо фигурного катания, также играет на фортепиано или где-то снимается?

М. Л.: Мне лично другие занятия дают опыт, который, конечно, помогает и в фигурном катании, так что да.

З. Л.: Это держит мозг в тонусе — после катания ты не идёшь домой играть в видеоигры или ещё чем-нибудь таким заниматься.

RT: А когда начинается музыкальный сезон, вы воспринимаете концерты как соревнование? Для вас это как второй спорт?

З. Л.: Да. Если у меня не будет цели, то игра станет для меня просто развлечением и я не буду стараться изо всех сил. Мне нужна цель, к которой я буду идти. С таким подходом усердно трудиться гораздо легче, потому что тогда есть к чему стремиться. Так что да, для меня это, пожалуй, как второй спорт.

RT: Вы впервые в Москве и вообще в России. Какие у вас были ожидания, какие ассоциации?

З. Л.: Для нас большая честь выступать здесь. Россия — одна из ведущих стран в фигурном катании. Плюс всё, что я видел в учебниках по истории, — вот оно, здесь, за окном, можно сказать. Москва — очень красивый город. Так что да, участие в таком престижном соревновании стало для нас большой честью.

RT: Какие у вас планы на оставшуюся часть соревновательного отрезка? У вас будет возможность посмотреть город?

М. Л.: Я буду смотреть выступления моих соотечественников из Канады, а потом мы, конечно, пойдём знакомиться с городом, здесь очень красиво.