Возвращение Сотниковой, извинения Столбовой и сравнение Трусовой с Кван: чем завершился этап Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова неожиданно для зрителей открыла гала-вечер на этапе Гран-при в Москве. После него она призналась, что скучала по прокатам в рамках официальных соревнований. Ксения Столбова, выступающая в паре с Андреем Новосёловым, извинилась перед болельщиками за неудачу на турнире. Между тем американские эксперты сравнили победительницу этапа Александру Трусову с многократной чемпионкой мира Мишель Кван.

«Мы сделали красиво»

В Москве завершился предпоследний этап Гран-при по фигурному катанию. Фигуристы представили свои показательные номера на заключительном гала-вечере. Правда, в отличие от поклонников из других стран, зрителей арены «Мегаспорт» ожидало немало сюрпризов.

Первым из них стало появление чемпионки Олимпийских игр в Сочи Аделины Сотниковой, не выходившей на лёд в официальных соревнованиях с сезона-2015/16. Она не была заявлена в качестве участницы мероприятия, в связи с чем болельщики были приятно удивлены её выступлением.

«Эти эмоции, как же я скучала... Не соревнования, но эта атмосфера, невозможно передать словами! Спасибо за вашу любовь, за ваши слова с трибун, я всё слышала», — написала Сотникова на своей странице в Instagram.

Всего в гала-вечере приняли участие 14 россиян, в том числе юные ученики Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и Софья Акантьева, которых уже сейчас некоторые эксперты считают будущим российского фигурного катания.

Серебряный призёр турнира Евгения Медведева порадовала поклонников новым показательным номером под песню idontwannabeyouanymore американской певицы Билли Айлиш — эту исполнительницу спортсменка называла одной из своих любимых. Лирический образ дополнял необычный костюм: платье, напоминавшее смирительную рубашку, и повязки на ногах.

Стоит отметить и показательный номер победителей соревнований спортивных пар Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Они решили отдать дань уважения домашним трибунам и выступили под «Подмосковные вечера» и «Калинку-малинку».

Этап Гран-при завершился торжественным банкетом для всех его участников. Спортсменам нечасто приходится посещать светские мероприятия, поэтому такой вечер стал поводом не только отпраздновать завершение соревнований, но и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Победитель мужского турнира Александр Самарин в своём Instagram обратился к московским зрителям, тренерам и двум другим призёрам этапа — Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову.

«Спасибо каждому зрителю, болельщику, фанату, нашей лучшей команде, любимому тренеру Светлане Соколовской, федерации и всем-всем-всем! Отличное начало сезона и прекрасный стимул работать дальше. Поздравляю моих друзей. Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, мы сделали красиво. Теперь готовимся к финалу!» — написал фигурист.

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Своими впечатлениями от выступления в России поделилась и швейцарская спортсменка Алексия Паганини. На странице в социальных сетях она по-русски поблагодарила болельщиков и призналась, что была счастлива вернуться в Москву.

«Спасибо, Россия. Очень благодарна за вашу тёплую поддержку на протяжении этой недели! Я была рада вместе с вами отпраздновать свой день рождения на льду и счастлива вновь выступать в этой замечательной стране. В плане фигурного катания будем двигаться вперёд. Увидимся на национальных чемпионатах», — отметила Паганини.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Ксения Столбова, с нынешнего сезона выступающая в паре с Андреем Новосёловым, извинилась за неудачу в Москве: многочисленные ошибки не позволили фигуристам подняться выше пятого места по итогам двух программ.

«То, что произошло, не подлежит никакому объяснению и оправданию, кроме извинения! Мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы впредь такого никогда больше не случалось!» — пообещала Столбова.

«Четверные прыжки оцениваются намного выше качества катания»

Главной темой московского этапа Гран-при стали достижения российских фигуристок, которые вновь не оставили шансов своим соперницам. Выступлением Александры Трусовой, ставшей победительницей этапа благодаря своим технически сложным программам, восхитился даже наставник Медведевой Брайан Орсер.

«Я в восторге от этапа Гран-при в Москве, где соревновались две спортсменки высокого уровня. Трусова очень уверенно катается и исполняет сложные элементы, что делает её претенденткой на первое место в любом турнире. Но я доволен и тем, как выступила Евгения. Это её лучший прокат за последнее время. Важно, что для неё это не предел. Она ещё способна улучшить программу и бороться за победы», — цитирует тренера газета «Известия».

Успехи дебютантки взрослых соревнований не оставили равнодушными и западных специалистов. Известный американский журналист Филипп Хёрш сравнил Трусову с двукратной медалисткой Олимпийских игр Мишель Кван, завоевавшей свой первый титул чемпионки мира в 16 лет.

«В начале сезона (1996 года. — RT) Кван, казалось, потерпела полный провал, пытаясь дать свою интерпретацию могущественной музыке Штрауса. Но потом, мартовским вечером на ЧМ в Эдмонтоне, она превратила своё выступление в чудо мастерства и образец своей неистовой состязательности. Таким образом, не стоит преждевременно судить о катании Саши Трусовой, пока не кончится сезон, а то и дольше. Повзрослеть можно быстро, как в случае Кван. И не стоит забывать, какие в программе Трусовой невероятные прыжки», — написал эксперт в Twitter.

Однако не все были в восторге от выступления ученицы Тутберидзе. По мнению двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой, номера фигуристки практически полностью лишены артистической составляющей.

«Саша — ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела. Не говорю про вторую оценку, про детское катание (уже все это перемусолили, я не хочу). Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок. Как говорится, каркас есть. Думаю, нанизать вторую оценку поможет время. Трусова правда как с другой планеты», — заявила Слуцкая.

В то же время олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова призвала заранее не отдавать пальму первенства вчерашним юниоркам, которым ещё предстоит пройти переходный возраст. По её словам, Медведева уже доказала свою конкурентоспособность, продемонстрировав два стабильных проката в Москве.

«У девчонок-юниорок такого ещё нет, но четверные прыжки оцениваются намного выше качества катания. И надо что-то с этим делать, потому что есть несколько спортсменок, которые только вошли во вкус. Мы наслаждаемся их катанием, а они могут быть просто выброшены более молодыми соперницами, которые уже прыгают четверные. ISU должен как-то сохранять этих фигуристок. Будет жаль, если они потеряют мотивацию и интерес», — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

Сама Медведева призналась, что после Олимпиады в Пхёнчхане всерьёз задумывалась о завершении карьеры. От этого шага её спасло начало сотрудничества с Орсером.

«Не могу представить, что бы было, если бы не приняла решение лететь в Канаду. Правда. В принципе, я один путь и рассматривала. Точнее, два — либо всё заканчивать, либо уезжать туда. Это был самый резкий поворот в моей жизни», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Итоги мужского турнира, в котором россияне впервые за 21 год заняли три ступени пьедестала почёта, подвёл олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов. Он поздравил Самарина, Алиева и Игнатова с успешным выступлением и назвал их результат закономерным.

«Саша серьёзно прогрессирует, а каскад четверной лутц — тройной тулуп становится его козырем. Я бы не стал преувеличивать фактор домашнего судейства. Даже если чуть снизить оценку, он всё равно бы победил. Полагаю, что в случае безошибочного катания Самарин ещё не раз выиграет золото. Хорошие перспективы есть и у Алиева с Игнатовым», — предположил Урманов.

Убедительное выступление Бойковой и Козловского также заставило многих экспертов говорить об их перспективах на ближайшее будущее. Так, по мнению обладателя золота Турина-2006 Максима Маринина, пара способна побороться за призовые места на Олимпиаде 2022 года.

«Мне нравится этот дуэт своей нацеленностью на успех, внутренним стержнем, позволяющим преодолевать трудности и совместно двигаться к цели. А в нынешнем сезоне заметно, что Александра и Дмитрий обрели стабильность», — подчеркнул Маринин.