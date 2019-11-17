Слуцкая: программы у Трусовой я не увидела

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что не увидела целостной программы у победительницы этапа Гран-при в Москве Александры Трусовой.

«Саша — ураган. Единственное, да простят меня фанаты, программы я не увидела. Я не говорю про вторую оценку, про детское катание. Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника и неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок. Каркас есть. Думаю, поднять вторую оценку поможет время. Саша и правда как с другой планеты», — написала Слуцкая в Instagram.

По сумме двух прокатов на Гран-при России Трусова набрала 234,47 балла.

Ранее Шахрай заявил, что Медведевой нужно освоить более сложные прыжки.

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