Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки

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Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.
Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Вместе со всеми болельщиками хочется порадоваться выступлению Евгении в произвольной программе. Она показала всё, на что была способна на сегодняшний день. Женя откатала чисто, безукоризненно. И главное, что хочу отметить: прыжок, который у неё не получался (хотя это не настолько сложный прыжок, но для Жени был таковым), двойной аксель, она его сейчас выполнила чисто, красиво, безо всяких усилий. Если Медведева сохранит такую же форму, это будет чудесно. Хотя ей тяжело соревноваться с Сашей Трусовой, которая при двух падениях набирает 160 баллов. Просто у Трусовой более сложный арсенал. Теперь и Медведевой нужно освоить более сложные прыжки, чтобы составить конкуренцию молодым девочкам», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

На этапе Гран-при Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

Ранее эксперты восхитились выступлением российских фигуристов на этапе Гран-при в Москве.

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