«Медведева нашла себя»: эксперты восхитились выступлением российских фигуристов на этапе Гран-при в Москве

Серебряная призёрка московского этапа Гран-при Евгения Медведева вышла на новый уровень, доказав, что является сильной личностью. Такое мнение выразил её наставник Брайан Орсер. В свою очередь, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин назвал победительницу турнира Александру Трусову феноменом фигурного катания, а известный тренер Алексей Мишин выразил надежду, что российские одиночники выходят из кризиса.

«Слёзы из глаз»

Безоговорочным триумфом россиян завершился московский этап Гран-при по фигурному катанию. Впервые за 14 лет все золотые медали турнира достались отечественным спортсменам.

В женском одиночном катании победу одержала Александра Трусова — одна из лидеров нынешнего сезона. Благодаря серьёзному преимуществу своей произвольной программы по сложности она превзошла всех соперниц, несмотря на два падения при исполнении четверного сальхова и тройного риттбергера в каскаде. По словам тренера спортсменки Этери Тутберидзе, ошибки её подопечной были обусловлены волнением.

«Надо ещё работать, чтобы меньше нервничать, чтобы было больше уверенности», — сказала наставница в эфире Первого канала.

Всего в произвольной программе Трусовой было заявлено четыре четверных прыжка, три из которых были выполнены чисто. Некоторые болельщики и специалисты не приветствуют наличие такого количества сложных элементов в женском катании, однако известный тренер Татьяна Тарасова отметила положительную сторону данной тенденции.

«Просто слёзы из глаз! Никуда мы от этого не уйдем. О том, что делает Трусова, может мечтать любой мальчик, который катался сегодня и будет кататься завтра-послезавтра. Даже на чемпионате мира наберётся немного людей, способных на это», — уверена специалист.

Четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин также отметил уникальность выступления Трусовой и выразил восхищение работой Тутберидзе.

«Впервые в жизни я воочию наблюдаю эти четверные прыжки. Это какое-то сумасшествие! Браво! Это спортсмен, который бьёт рекорды. Трусова — феномен в фигурном катании. Мы говорим огромное спасибо всему тренерскому коллективу, который работал над этими рекордами. В том числе Этери Тутберидзе — капитану этого нетонущего корабля» — поделился Ягудин.

В свою очередь, российский хореограф Илья Авербух предположил, что ошибки победительницы этапа могли быть связаны с усталостью и волнением.

«Визуально Саша совершила больше ошибок, но нужно понимать, что она сделала это на запредельных ультрапрыжках. У неё сложнейший контент: включить в одну программу сразу четыре четверных — на такое способны единицы в мужском одиночном катании», — цитирует эксперта ТАСС.

Сложностью программы Трусовой восхитилась и серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова. Она не исключила, что в ближайшее время фигуристка сможет превзойти собственный результат за счёт добавления новых элементов.

«Думаю, на четырёх четверных она не остановится: возможно, мы увидим тройной аксель в короткой программе чемпионата России. Все знают, что она его тренирует, хочет ещё чем-нибудь удивить и ещё не все показала. Так что баллы Саши будут расти, это сто процентов», — приводит слова Леоновой Sport24.

«Медведевой есть, что сказать»

Если лидерство Трусовой не стало ни для кого большим сюрпризом, то Евгения Медведева приятно удивила не только своих болельщиков, но и экспертов. С лучшим результатом в карьере она заняла второе место, не совершив ни одной ошибки в произвольной программе. Наставник россиянки Брайан Орсер отметил, что остался доволен выступлением подопечной, которая, по его мнению, сумела выйти на новый для себя уровень.

«Евгения показала, что она — личность, ещё юная, но в то же время взрослая девушка. И ей есть, что сказать, она катается с определённым посылом. Как по мне, мы увидели в ней это в первый раз. У нас были хорошие прокаты на чемпионате мира в прошлом сезоне. Но здесь, думаю, она выступила лучше как в короткой, так и в произвольной программах. И это проявляется во всём — в представлении, интерпретации, в качестве элементов. И дальше — больше», — заверил канадский специалист.

Очевидно, что побороться за первую строчку Медведевой помешало отсутствие четверных прыжков. Орсер отметил, что она работает над тем, чтобы исправить эту ситуацию.

«Делаем всё необходимое вне льда, чтобы подготовить её тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнёт чувствовать этот элемент, он будет для неё довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придём. Сейчас главное — продолжать работать и пробовать, пробовать, пробовать», — заключил тренер.

Авербух признался, что искренне рад за Медведеву, которая после целого ряда неудач сумела показать свой прежний уровень.

«Женя нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления. Основная проблема заключается в том, что для победы уже недостаточно демонстрировать то, что ты уже делала несколько лет назад. Нужно идти вперёд и учить сложные прыжки, насколько удастся. И ведь всё реально, никто не говорит, что это невозможно», — заявил хореограф.

Схожую позицию выразил и Ягудин. Он отдал должное трудоспособности и упорству фигуристки, которая справилась со своей задачей несмотря на серьёзное психологическое давление.

«Эмоции переполняют нас всех. Сколько трудов это стоило. Это безупречно пройденный турнир. Чистейшая короткая и произвольная программы. Очень много говорилось, что она в хорошей форме. Теперь мы увидели ту самую Медведеву. Ту, которой можно доверять», — сказал Ягудин.

Тарасова также отметила личные качества спортсменки и отдала должное её многолетней наставнице Тутберидзе, группу которой Евгения покинула в мае 2018-го.

«Ну как её не уважать? Ну как её не любить? Из такого дна, из такого колодца она выбралась обратно. Нет четверных пока, но не значит, что не будет. Здесь была душа. У Жени есть характер, вера, в то, что она всё сделала правильно», — резюмировала Тарасова.

В свою очередь, чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская предположила, что на московском этапе Гран-при Медведева продемонстрировала свой текущий максимум, добавив, что на этом прогресс ученицы Орсера не остановится.

«Давайте идти постепенно, к чемпионату страны Женя уже ничего не сможет изменить или добавить, потому что нужно было всё показывать сегодня или вчера. Конечно, есть юные девчонки, которые и меньше, и легче. Но Олимпийские игры не завтра, время ещё есть. Может, кто-то поправится или уйдёт от этого всего», — поделилась своим мнением Бутырская.

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев и вовсе заявил, что от спортсменки вряд ли стоит ожидать усложнения своей программы.

«Молодые девчонки с четверными прыжками далеко. Женя уже проиграла Алине Загитовой, хотя у той нет таких элементов, просто более сложная программа с тройными. Едва ли стоит рассчитывать на то, что все лидеры упадут. Но я хорошо к ней отношусь, она — профессионал и катается здорово, однако ей будет трудно», — подчеркнул Дмитриев.

«Вроде бы есть проблески»

Настоящую сенсацию в Москве совершили российские одиночники, впервые с 1998 года занявшие весь пьедестал почёта. Триумфатором турнира стал Александр Самарин, для которого победа на этапе Гран-при стала первой в карьере. Комментируя его выступление, четырёхкратная призёрка чемпионатов Европы Виктория Буцаева отметила, что фигурист претендует на звание одного из главных лидеров сезона.

«Про произвольную программу сказать сложно. Но, в принципе, если ребята будут делать то, что могут, они способны бороться. Во всяком случае, они будут достойно выглядеть на фоне Натана Чена и Юдзуру Ханю, а это всё-таки громкие имена, с ними тяжело конкурировать. Но если они будут делать тот набор элементов, который у них уже имеется, у них будут хорошие шансы», — цитирует Буцаеву РИА Новости.

Второе и третье места заняли Дмитрий Алиев и Макар Игнатов соответственно. Тренер Алексей Мишин выразил надежду на то, что такой результат россиян означает начало прогресса в отечественном мужском катании.

«Самарин — молодец, сделал прекрасный каскад. У нас всегда были проблемы с мужчинами, поэтому хорошо, что весь пьедестал заняли российские спортсмены. Сейчас вроде бы есть проблески. Этот результат можно назвать обнадёживающим, но надежды должны сбываться», — подчеркнул специалист.

С Мишиным оказался солидарен и олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

«Прогресс в российском мужском одиночном катании, конечно, есть. Просто так не бывает, чтобы были все три первых места за российскими фигуристами, несмотря на то, что это домашний этап, это неважно. Были сильные конкуренты, но наши ребята справились», — сказал Урманов.

«Ребята готовы бороться за самые высокие места»

В танцах на льду вторую победу подряд одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Наставник дуэта Александр Жулин отметил, что его подопечные прогрессируют с каждым новым прокатом. По его словам, главными конкурентами фигуристов являются они сами.

«Всё нормально. Живём, растём, произрастаем. Ритмический танец у нас вообще бомбический. А произвольный улучшается, он уже был гораздо лучше, чем в Китае. Мы видим, где надо добавить, что изменить», — заявил тренер.

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В свою очередь, Авербух подчеркнул, что иного результата от Синициной и Кацалапова и не стоило ожидать.

«Самое важное, что они откатались стабильно и красиво. Мне в этом году очень нравятся их танцы. Второе место в произвольной программе, которое они заняли на Гран-при в Китае, было связано только с ошибкой, а в общем ребята готовы бороться за самые высокие места», — уверен он.

Бывший партнёр Синициной Роман Жиганшин также высоко оценил конкурентоспособность дуэта.

«Впечатления от выступления Синициной и Кацалапова в Москве остались хорошие. Я думаю, Вика и Никита были безоговорочными лидерами, они выделялись на фоне остальных. По поводу шансов в финале Гран-при, думаю, не стоит загадывать. Надеюсь, они очень высокие и могу пожелать ребятам только удачи!», — сказал Жиганшин.

Хорошую заявку на лидерство сделали и победители соревнований спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По общему количеству баллов им удалось обойти главных претендентов на первые места в нынешнем сезоне, китайцев Суй Вэньцзинь и Хань Куна.

«Мы не ждём прогресса, мы просто работаем. Ставим задачи и постепенно их решаем, пусть иногда и не всё удаётся. Сегодня Александра и Дмитрий сделали то, что должны. Два элемента не получились на четвертый уровень — ничего, будет что доработать к следующему старту», — рассказала наставница дуэта Тамара Москвина.

По мнению олимпийского чемпиона 1984 года Олега Васильева, дуэт составит достойную конкуренцию соперникам из Китая. Он отметил, что россияне своим трудом заслужили нынешний результат и выход в финал турнира.

«Думаю, две их победы на этапах Гран-при — это больше рабочая норма, нежели прыжок выше головы. Они заслужили это своим катанием и элементами, плюс так сложилась ситуация, ведь место зависит и от тебя, и от соперника. Как здесь, так и в Канаде все допускали ошибки, а безошибочно катались только Саша и Дима», — отметил Васильев.