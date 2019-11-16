Авербух уверен, что Синицина и Кацалапов готовы бороться за самые высокие места
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«Победа Кацалапова и Синициной была ожидаемой, самое важное, что они откатались очень стабильно и красиво. Мне в этом году очень нравятся их программы — и ритм-танец, и произвольный. Второе место в произвольном танце, которое они заняли на Гран-при в Китае, было связано только с ошибкой, а в общем ребята готовы бороться за самые высокие места», — приводит слова Авербуха ТАСС.
По итогам двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 212,15 балла — 86,09 за ритмический и 125,06 за произвольный танцы. Благодаря победе на этапе в России и второму месту в Китае российский дуэт вышел в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.
Ранее Синицина и Кацалапов прокомментировали свою победу на этапе Гран-при в Москве.