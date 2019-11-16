Кацалапов: мы с Синициной оставили на льду всё

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал победу своего дуэта в соревновании танцевальных пар на этапе Гран-при в Москве.
Кацалапов: мы с Синициной оставили на льду всё
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Мы очень устали, оставили всё на льду, теперь надо отдохнуть. Все спортсмены, не только мы, стараются кататься сбалансировано, иначе и быть не может. И так половина людей не понимает, за что ставятся оценки. Всё должно быть выполнено технически чисто, чтобы у судей не осталось вопросов, а без компонентов и артистической части танцы не были бы танцами. Честно говоря, я сам даже на ощущениях не знаю, каким был прокат. Если бы тренер не сказал, что мы сейчас выступили лучше, чем в Китае, то даже не знал бы, что сказать. Мы с Викой рады, что прошли этот челлендж с двумя этапами подряд и джетлагом, улучшив при этом свои оценки. Я говорил 100 раз и скажу ещё миллион: при такой публике кататься — это одно удовольствие», — заявил Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов стали лучшими среди танцевальных пар на этапе Гран-при в Москве.

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