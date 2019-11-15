«Лучший прокат Жени в этом году»: что говорили после победы Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Прокат Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Москве стал для неё лучшим в 2019 году. Об этом после победы 19-летней фигуристки с личным рекордом заявила известный тренер Татьяна Тарасова. Сама спортсменка призналась, что дома ей выступать особенно непросто, и рассказала, до какого возраста она намерена соревноваться. В свою очередь, оставшаяся второй Александра Трусова посетовала на падение в самом начале программы и оценила хорошую атмосферу на стадионе.

«Три года назад не представляла, какой будет моя жизнь»

Короткая программа в соревновании женщин на этапе Гран-при в Москве принесла болельщикам настоящую неожиданность. Собравшиеся на арене «Мегаспорт» любители фигурного катания ждали очередной победы от 15-летней Александры Трусовой, но юная спортсменка в результате осталась второй.

На первое же место вырвалась напомнившая о себе Евгения Медведева. Призёр Олимпийских игр не только опередила молодую соперницу более чем на два балла и захватила лидерство, но и установила новый личный рекорд в короткой программе (76,93 очка).

«Естественно, я рада. Для меня волнительно выступать на родине, будь то этап Гран-при, чемпионат Европы или России. Дома у меня всегда ощущения несколько иные. Нервничала, но справилась и довольна, тренеры довольны. Задачу на сегодня выполнила», — радовалась Медведева.

Также она призналась, что на сегодняшний день находится в лучшей форме за весь период работы в группе Брайана Орсера.

«Делаю всё максимально качественно, но не так много, как в свои 15 лет. Тогда у меня всё крутилось быстро и хорошо. С рассказами о пубертате и возрасте я немного не согласна, но стоит признать, сейчас прыгать сложнее, чем раньше, а в 29 лет будет ещё сложнее, чем сейчас. Голова думает по-другому, тело чувствует себя по-другому, старыми способами ничего не решить. Я и перед выходом на лёд всё делаю иначе. Раньше я себя заводила, теперь успокаиваю», — добавила Медведева.

При этом фигуристка подчеркнула, что готова кататься до 38 лет, «если будут позволять тело и разум».

«Три года назад не представляла, какой будет моя жизнь. Не знала, где буду находиться накануне 20-летия, что буду делать. Не могла представить, что окажусь в Канаде. Сейчас я стараюсь делать всё, что от меня зависит, в силу своего здоровья», — заявила фигуристка.

Наконец, она объяснила, почему заменила в короткой программе тройной лутц риттбергером.

«Думаю, причину все увидели. Для стабильности. Если бы лутц был сделан хорошо, то всё равно были бы ошибки. Мы решили, что лучше вернуться к риттбергеру. А когда мы это делаем, баллы становятся другими», — подытожила Медведева.

«Женя на правильном пути»

В свою очередь, Орсер признался, что очень рад за подопечную. Он подчеркнул, что Евгения на этот раз была абсолютно спокойна и ей воздалось за работу на тренировках.

«На этапе Гран-при в Канаде после короткой программы ей было тяжело, но потом она ярко себя проявила в произвольной и заслужила сегодняшний прокат. Уверен, Женя на правильном пути. Теперь нужно собраться на произвольную программу, ей надо выступить ещё лучше, чем в Канаде. Ей нужно бороться. Это то, что я сегодня ей сказал: «Ты должна бороться», — добавил канадец.

А известный тренер Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала назвала этот прокат лучшим для Медведевой в 2019 году.

«Очень чистый. Всё сделала. Орсер так дышал, и мы тоже вместе с ним дышали. Хотим, чтобы она восстановила всё, не боялась, не падала. Она посвящает себя этому. Она пример для всех, кто хочет заниматься фигурным катанием долго и счастливо. Жалко, что не борется, тяжёлая работа, чтобы попасть в финал Гран-при. Но это не мечта. Прекрасная программа. Зал дышит с ней в унисон — такая тишина в зале! Спасибо вам большое. Такая народная любовь! Она чувствует огромную поддержку и энергию. Очень её любят», — заявила Тарасова.

«Не знаю, почему упала в начале проката»

В свою очередь, занявшей второе место Трусовой оставалось лишь попытаться объяснить причину локальной неудачи. Впрочем, в Канаде после короткой программы она вовсе была третьей, но в результате одержала победу.

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«Волнение присутствовало, но не больше, чем на других соревнованиях. После мировых рекордов в Канаде в этом плане ничего не изменилось, потому что я не читаю, что пишут в интернете. Раньше каталась на «Мегаспорте» только на показательных выступлениях на чемпионате Европы, а на соревнованиях здесь довелось выйти на лёд впервые. Очень приятно кататься в такой атмосфере», — заявила Трусова.

Также она поведала о падении, которое допустила в самом начале проката, и даже нашла в произошедшем плюсы.

«Не знаю, почему так случилось. Но из-за этого часть волнения ушла, мне стало легко и приятно кататься. Предложение ФФККР разрешить четверные в короткой программе? Очень радостная новость», — подвела итоги Трусова.

При этом без изменений в короткой программе не обошлась и она. В каскаде с тройным лутцем Александра исполнила тулуп, а не риттбергер.

«Сегодня на тренировке я каталась с каскадом с риттбергером, а потом мне сказали, что надо делать каскад лутц — тулуп», — объяснила Трусова.

Наконец, ещё одна россиянка, Станислава Константинова, выступила неудачно и финишировала на 11-м месте.

«Я разочарована, поскольку была уверена, что готова выступать хорошо, на тренировках это показывала. Надеюсь, в произвольной программе докажу, что работаю, а не сижу и отдыхаю. Обидно опять улетать в конец, срыв комбинированного вращения — вообще не та ошибка, которую можно допускать. Завтра буду бороться, чтобы доказать, что всё это — недоразумение», — пообещала фигуристка.