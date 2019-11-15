Тарасова назвала Медведеву примером для желающих заниматься фигурным катанием

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лидерство Евгении Медведевой после короткой программы на этапе Гран-при в Москве Rostelecom Cup.

«Всё она сделала. Тренер Орсер так дышал до этого — ни на одном своём спортсмене он так не дышал. Мы хотим, чтобы Женя восстановила всё, чтобы не боялась и не падала. Она — огромный пример для всех, кто хочет заниматься фигурным катанием долго и счастливо. У неё прекрасная программа, зал дышит с ней в унисон. Все кричат: «Женя!» Знаете, такая народная любовь. Поздравляю её и Брайана, для них это важно», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Медведева установила личный рекорд по сумме баллов за короткую программу по итогам проката на этапе Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что Медведева с личным рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.