Череда падений Трусовой и почти чистый прокат Медведевой: как разминались фигуристы на этапе Гран-при в Москве

За день до начала коротких программ на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве состоялись первые официальные тренировки участников соревнований. Евгения Медведева с одной ошибкой исполнила обновлённый произвольный прокат, Александра Трусова трижды упала на четверных прыжках, а Александр Самарин и Дмитрий Алиев уверенно прыгнули лутц в четыре оборота. RT рассказывает, как прошла разминка фигуристов на арене «Мегаспорт».

Кубок Ростелекома официально начнётся 15 ноября с коротких прокатов у мужчин, но ещё за день до этого арена «Мегаспорт» снова ожила и приняла первых посетителей. В четверг на основном льду состоялись официальные тренировки фигуристов, приехавших бороться за медали пятого этапа Гран-при.

На разминки продавались отдельные билеты, и возможностью посмотреть на финальные приготовления воспользовались несколько сотен болельщиков. По сравнению с прошлыми годами зрителей было довольно мало — раньше их счёт шёл на тысячи, а теперь занять места прямо возле бортика было совсем несложно.

Отсутствие ажиотажа объяснялось просто — в этот раз на московский этап не приехал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Раньше за ним ездили толпы японских фанатов, которые старались не пропускать ни единой секунды, когда их кумир был на льду, и заодно посещали все остальные прокаты. Теперь вместо них на «Мегаспорте» была всего одна поклонница Ханю — известный тренер Татьяна Тарасова, которая долго и внимательно разглядывала брошюру с фотографиями японца, коротая время на комментаторской позиции.

Лавину японских болельщиков не спровоцировал даже приезд другого одарённого фигуриста Сёмы Уно, которому поддержка особенно была бы нужна. В Москву он прилетел аутсайдером, провалившим свой предыдущий этап Гран-при во Франции. Но при этом Уно на тренировках не был один — с ним работал известный в прошлом фигурист Стефан Ламбьель. Под его руководством японец добротно и без срывов провёл разминку.

Порадовали утром и российские фигуристы. В мужском турнире в Москве выступят Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, и все трое показали, что по крайней мере к выполнению четверных прыжков они готовы. У Самарина были удачные попытки лутца, флипа и тулупа, Алиев исполнял лутц и тулуп, Игнатову же покорились тулуп и сальхов.

Пока мужчины разминались, на трибунах «Мегаспорта» тоже происходили интересные события. Некоторые зрители пришли на тренировки как можно раньше, чтобы развесить посвящённые фигуристам баннеры — ни один крупный турнир не обходится без этих искренних пожеланий удачи и признаний в любви. Но вскоре те полотна, которые висели слишком низко, исчезли и появились на верхних ярусах.

Стюарды перевесили их самостоятельно, аргументируя свои действия то требованиями владельцев телеправ, то заботой о зрителях (чтобы последние не отвлекались от самого действа), то просьбами фигуристов, которым яркие изображения могли бы помешать кататься. Без фанатского творчества на своих привычных местах «Мегаспорт» стал выглядеть чуть менее празднично.

К женской тренировке все баннеры уже заняли правильные места. В первой разминочной группе вышли все, кого зрители ждали больше всего, — Евгения Медведева и Александра Трусова. Медведева приготовила болельщикам сюрприз: в произвольную программу она вдруг решила включить два лутца, хотя этот прыжок считается у неё самым проблемным из-за неправильного ребра. Во время пробного проката под «Мемуары гейши» она избежала падений, но допустила степ-аут на тройном флипе.

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У Трусовой тренировка не задалась. Она начинала разминать прыжки от простых к сложным, и лишь в конце приступила к отработке четверных. Две попытки без музыки завершились падениями, после которых она сразу же бежала к Этери Тутберидзе за объяснениями. Когда грянула первая композиция из «Игры престолов», Трусова снова оказалась на льду после четверного сальхова. Остальные три прыжка в четыре оборота фигуристка сделала, но падением затем закончился каскад лутц — риттбергер.

После разминки девушкам предстояло задержаться на жеребьёвку, которая бы определила стартовый порядок в короткой программе. В ожидании процедуры Трусова весело болтала с ещё одной россиянкой Станиславой Константиновой, у которой тоже разминка полностью не удалась. Медведева же сидела в стороне от всех соперниц, погружённая в себя, но на пару секунд ожила, когда к ней подошла поздороваться Сатоко Мияхара.

Из мешочка с лотами Медведева достала 10-й номер — в пятницу она выйдет на лёд в середине сильнейшей группы, после чего будет ждать выступлений Мияхары и Мэрайи Белл, с которыми, очевидно, будет бороться за серебро. Трусова вытянула седьмой номер и будет открывать сильнейшую группу. Константинова выйдет на лёд прямо перед Медведевой.