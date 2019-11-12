Планы Щербаковой на финал и новый номер Медведевой: что обсуждают после Гран-при Китая по фигурному катанию

Победительница двух этапов Гран-при нынешнего сезона Анна Щербакова поделилась планами на финал турнира. По её словам, главной целью для неё станут чистые прокаты, а не итоговая победа. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что ей нравится статус самой возрастной одиночницы в мире. Между тем двукратная победительница первенств планеты Евгения Медведева представила новый показательный номер. О чём ещё говорят после этапа Гран-при в Китае — в материале RT.

«Поставлю себе цель чисто откатать программы»

Россиянка Анна Щербакова стала первой финалисткой Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в начале декабря в итальянском Турине. На её счету две убедительные победы на двух этапах, однако на данный момент спортсменка предпочитает не ставить перед собой конкретных целей на итоговый турнир.

«Какой результат в финале будет приемлемым? Я пока даже не знаю, какие будут участники и какой у меня будет технический набор. Поставлю себе цель чисто откатать программы, а уже дальше — как судьи поставят», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе стала первой фигуристкой, выполнившей четверной лутц в официальных соревнованиях на взрослом уровне. Однако останавливаться на достигнутом она не намерена: сейчас она отрабатывает четверной флип и тройной аксель.

Щербакова рассказала, что до семилетнего возраста фигурное катание было для неё лишь хобби. Затем она попала в группу к Тутберидзе, где на тот момент занималась будущая олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая.

«Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень. И когда родители сказали, что мы попробуем к ней перейти, я почему-то в это даже не поверила. Но меня взяли в группу. Первое время было очень тяжело, прыгала только двойные прыжки, очень долго мне не давались тройные. Тогда немного застопорилась: все ровесницы уже их выполняли, а я нет. Это был тяжёлый момент, но потом как-то резко запрыгала всё и сразу», — вспомнила спортсменка.

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев рассказал, что потенциал Щербаковой был заметен ещё на уровне юниоров. Он подчеркнул, что её победы в Лас-Вегасе и Китае закономерны, так как с каждым новым прокатом она выступает всё лучше.

«Здорово, что все российские молодые фигуристки уверенно дебютируют во взрослом Гран-при и не тушуются перед опытными конкурентками. Речь и об Анне Щербаковой, и об Александре Трусовой, и об Алёне Косторной. Уверен, что в дальнейшем наши девушки будут ещё прибавлять», — цитируют Писеева «Известия».

Стоит отметить, что фигуристка уже вернулась на родину, о чём сообщила своим подписчикам в Instagram. В Москву с ней приехал огромный плюшевый медведь — подарок китайских поклонников.

«Конечно, я очень хочу поблагодарить своих замечательных болельщиков! Спасибо за те невероятные эмоции, которые вы подарили мне на этих соревнованиях! Мне безумно приятно чувствовать вашу поддержку, гостеприимство и веру в меня! Медведь успешно доставлен домой, мы справились», — написала Щербакова.

«Прикольно, что я самая старшая одиночница в мире»

В отличие от Щербаковой, положение ещё одной россиянки Елизаветы Туктамышевой не так однозначно. Не самые удачные выступления в Лас-Вегасе и Чунцине, сопровождавшиеся целым рядом ошибок, заставили некоторых болельщиков усомниться в её конкурентоспособности по сравнению с более молодыми соперницами. При этом чемпионка мира 2015 года призналась, что ей не обидно, когда её называют ветераном женского катания.

«Всё это я проходила сама. У меня были свои сезоны. Нет, наоборот, это прикольно, что я сейчас самая старшая одиночница в мире. Это даёт какую-то своеобразность. А про возраст... Всегда будут что-то говорить. Будь ты любого возраста, любой внешности. Надо к этому относиться проще», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка добавила, что её главной целью по-прежнему является олимпийская медаль, а это значит, что она не намерена уходить из спорта как минимум до 2022 года.

В то же время её наставник Алексей Мишин выразил уверенность, что его подопечная не сумела показать более высокий результат на этапе Гран-при в Китае из-за необъективности судейских оценок. По его мнению, члены жюри намеренно не пускают в финал соревнований большое количество представительниц России.

Сама Туктамышева отметила, что склонна согласиться со словами наставника.

«Не знаю, но ему, конечно, виднее. Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям. Но могу отметить, что Алексей Николаевич не скажет чего-то, что не является таковым», — сказала фигуристка.

Схожую позицию выразила и чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская. По её словам, технические судьи имеют возможность более досконально изучить прокаты, чем они и пользуются на выступлениях россиянок.

«Действительно, к нашим спортсменам относятся немного строже, чем к остальным. Русских девушек очень много, и они мозолят глаза, вот и хочется к ним придраться — наверное, это нормально», — цитирует Бутырскую портал «Команда России».

Она похвалила Туктамышеву за умение собраться после обидного проигрыша.

«В произвольной она была молодцом, всё показала, всё сделала. Два балла, которые Елизавета проиграла второму месту, очень обидные. Опять же, если бы от нашей страны Лиза одна была такая — с тройным акселем, у неё был бы другой результат. Я всё равно её очень поддерживаю. Она просто умничка, видно, что боролась до конца».

«Медведева трудилась как никогда раньше»

С 14 по 17 ноября сильнейшие фигуристы мира соберутся в Москве — на российский этап Гран-при. Хозяева соревнований с нетерпением ждут возможности выступить перед домашней публикой.

«Не знаю даже, каково это, никогда не выступал на московском этапе Гран-при. Будет в новинку, я в предвкушении. Да, чемпионат Европы в «Мегаспорте» я помню, но давайте опустим этот печальный момент. Сейчас жду, когда вновь выйду на этот лёд при домашней публике», — поделился своими ожиданиями серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин.

Россию в женском турнире представят Александра Трусова, Станислава Константинова и Евгения Медведева. Наставник последней Брайан Орсер заявил, что его подопечная находится в лучшей форме за всю её карьеру.

«У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и, я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Мы встретимся в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но каждый день узнаю о том, как у неё дела. Евгения пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее», — рассказал специалист.

Кроме того, он выразил уверенность, что Медведева сумеет продемонстрировать два чистых проката в рамках одного этапа.

«Я думаю, для неё и всей нашей команды цель — показать два отличных проката. У неё потрясающие программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит, надо к этому привыкнуть. Если у неё это получится, она будет очень довольна независимо от результата», — добавил Орсер.

В преддверии московского этапа Гран-при появилось видео нового показательного номера Медведевой. Постановщиком выступил канадский хореограф Джои Рассел. В качестве саундтрека использована песня idontwannabeyouanymore в исполнении американской певицы Билли Айлиш.

После крайне успешных выступлений юных дебютанток нынешнего сезона на этапах Гран-при некоторые поспешили списать со счетов их более опытных коллег, которые ещё год назад сами не оставляли никому шансов на победу. В то же время олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова заявила, что не боится конкуренции, так как её главная соперница — она сама.

«Соревнуюсь не с другими девушками, а с собой. Для меня главное — прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы всё получилось. Буду стараться максимально передать образ, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле», — отметила фигуристка.

Следующим стартом для неё станет заключительный этап Гран-при в Саппоро. Не секрет, что Загитова — большая поклонница культуры Страны восходящего солнца, а местные болельщики всегда отвечают ей взаимностью. Она призналась, что после завершения спортивной карьеры хотела бы открыть свой ресторан японской кухни.

«Пока что езжу по Японии, смотрю, как всё устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, думаю. Суп рамен очень вкусный, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей. На данный момент это моё любимое блюдо из этой страны», — рассказала Загитова.