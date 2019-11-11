Туктамышева согласилась с мнением Мишина о финале серии Гран-при

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала слова своего тренера Алексея Мишина том, что мировая общественность не хочет видеть подавляющего количества россиянок в финале серии Гран-при.
Туктамышева согласилась с мнением Мишина о финале серии Гран-при
  • Reuters

«Не знаю, но Алексею Николаевичу, конечно, виднее. Я думаю, что с его словами можно согласиться. Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям. Но могу отметить, что Алексей Николаевич не скажет чего-то, что не является таковым», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

По итогам этапа Гран-при в Китае, на котором Туктамышева заняла третье место, Мишин высказал предположение, что такой её результат мог быть вызван нежеланием видеть большое количество российских фигуристок в финале серии.

Ранее Анна Щербакова назвала свою цель на финал серии Гран-при.

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