Щербакова назвала свою цель на Финал серии Гран-при

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Российская фигуристка Анна Щербакова ответила, какой результат в Финале серии Гран-при будет для неё приемлемым.
Щербакова назвала свою цель на Финал серии Гран-при
  • Reuters

«Для меня было важно, конечно, выйти в Финал в первом же взрослом сезоне. Хотелось сразу показать, что я могу соревноваться со взрослыми, поэтому я очень рада, что всё так получилось. Какой результат будет приемлемым? Я даже не знаю пока, какие будут участники и какой у меня будет технический набор. Поставлю себе цель откатать программы чисто, а уже дальше — как судьи поставят», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

15-летняя фигуристка в дебютном для себя сезоне победила на этапах в США и Китае и вышла в Финал серии Гран-при, который пройдёт 5—7 декабря в итальянском Турине.

Ранее Щербакова рассказала, что переход на взрослый уровень ей дался не так легко, как могло показаться со стороны.

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