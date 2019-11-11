Щербакова: большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что переход на взрослый уровень ей дался не так легко, как могло показаться со стороны.

«Конечно, очень большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях. Но я стараюсь выходить на эти старты более уверенно, чем на юниорские», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

15-летняя фигуристка в дебютном для себя сезоне на взрослом уровне вышла в финал серии Гран-при, победив на этапах в США и Китае. В её активе также победа на «Челленджере» Lombardia Trophy.

Ранее Щербакова заявила, что намерена защитить титул чемпионки России.