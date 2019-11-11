Щербакова: большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях
- Reuters
«Конечно, очень большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях. Но я стараюсь выходить на эти старты более уверенно, чем на юниорские», — приводит слова Щербаковой ТАСС.
15-летняя фигуристка в дебютном для себя сезоне на взрослом уровне вышла в финал серии Гран-при, победив на этапах в США и Китае. В её активе также победа на «Челленджере» Lombardia Trophy.
Ранее Щербакова заявила, что намерена защитить титул чемпионки России.