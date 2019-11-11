Щербакова: большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что переход на взрослый уровень ей дался не так легко, как могло показаться со стороны.
Щербакова: большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях
  • Reuters

«Конечно, очень большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях. Но я стараюсь выходить на эти старты более уверенно, чем на юниорские», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

15-летняя фигуристка в дебютном для себя сезоне на взрослом уровне вышла в финал серии Гран-при, победив на этапах в США и Китае. В её активе также победа на «Челленджере» Lombardia Trophy.

Ранее Щербакова заявила, что намерена защитить титул чемпионки России.

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