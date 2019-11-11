Щербакова заявила, что намерена защитить титул чемпионки России

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Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что намерена защитить завоёванный в 2018 году титул.
Щербакова заявила, что намерена защитить титул чемпионки России
  • © Xue Yubin/Xinhua
  • globallookpress.com

«Да, конечно, намерена, но для себя, чтобы никак не отвлекаться, поставлю задачу откататься чисто. Потому что, если сразу думать о том, что я хочу выиграть, это начинает мешать и отвлекать», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

В прошлом сезоне Щербакова дебютировала на взрослом чемпионате России и смогла завоевать золото, победив более титулованных соперниц — Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Чемпионат России 2019 года пройдёт в Красноярске с 25 по 29 декабря.

Ранее Щербакова рассказала, что конкуренция в группе Тутберидзе подталкивает к совершенствованию.

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