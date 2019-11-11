Щербакова: конкуренция в группе Тутберидзе подталкивает к совершенствованию

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о конкуренции среди спортсменок из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Мы уже очень долго и много общаемся. Да и наоборот, нас это как-то подталкивает. На тренировках — учить что-то новое, более сложное. И как-то проще даже от того, что смотришь, как другие прыгают, и тебе это уже не кажется таким трудным. А вне льда мы спокойно общаемся, хорошо дружим. Я даже могу сказать, что на соревнованиях намного веселее, когда кто-то ещё есть. Вот я одна езжу на этапы, и как-то даже непривычно», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

15-летняя фигуристка в дебютном для себя сезоне на взрослом уровне вышла в финал серии Гран-при, победив на этапах в США и Китае.

Другие воспитанницы Тутберидзе, Алёна Косторная и Александра Трусова, также выиграли по одному этапу Гран-при — во Франции и в Канаде соответственно, а Алина Загитова стала второй на этапе в Гренобле.

Ранее сообщалось, что Щербакова удивилась своей популярности в Китае.