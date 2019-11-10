Щербакова удивилась своей популярности в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что, несмотря на свой первый приезд в Китай, получила большое количество писем от местных поклонников.

«Сама не знаю, откуда здесь столько моих болельщиков, я была приятно удивлена. Огромное им спасибо. Всё было организовано, мне кидали одинаковых медведей и одного большого в произвольной программе — это самая большая моя игрушка. Обязательно повезу его домой. Удивляться начала ещё летом, когда распределили на этапы. Мне начали писать болельщики из Китая: «Мы очень рады, что ты приедешь». Это так приятно. Я первый раз в Китае и не ожидала, что меня все здесь знают», — заявила Щербакова пресс-службе ФФККР.

Россиянка победила на этапе Гран-при в Китае, завоевав путёвку в финальную часть соревнований, которая пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее сообщалось, чем завершился этап Гран-при в Китае.