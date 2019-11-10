Щербакова удивилась своей популярности в Китае

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Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что, несмотря на свой первый приезд в Китай, получила большое количество писем от местных поклонников.
Щербакова удивилась своей популярности в Китае
  • © Tang Yi/Xinhua
  • globallookpress.com

«Сама не знаю, откуда здесь столько моих болельщиков, я была приятно удивлена. Огромное им спасибо. Всё было организовано, мне кидали одинаковых медведей и одного большого в произвольной программе — это самая большая моя игрушка. Обязательно повезу его домой. Удивляться начала ещё летом, когда распределили на этапы. Мне начали писать болельщики из Китая: «Мы очень рады, что ты приедешь». Это так приятно. Я первый раз в Китае и не ожидала, что меня все здесь знают», — заявила Щербакова пресс-службе ФФККР

Россиянка победила на этапе Гран-при в Китае, завоевав путёвку в финальную часть соревнований, которая пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее сообщалось, чем завершился этап Гран-при в Китае.

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