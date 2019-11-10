Номер с переодеванием Щербаковой, «домохозяйка» Самодурова и обещание Глейхенгауза: чем завершился этап Гран-при в Китае

Победительница этапа Гран-при в Китае Анна Щербакова во время показательных выступлений в течение одного проката успела сменить и музыкальное сопровождение, и костюм, соединив традиционные японские мотивы и элементы современной культуры. Софья Самодурова вышла на лёд в образе американской домохозяйки середины XX века. Между тем хореограф Даниил Глейхенгауз отметил, что сейчас его подопечные работают над тройным акселем.

Любовь китайских болельщиков и новый образ Туктамышевой

В китайском Чунцине завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Его венцом стал большой гала-вечер, на котором спортсмены вновь предстали перед зрителями, чтобы продемонстрировать свои показательные номера.

Одним из самых запоминающихся стал номер победительницы женского турнира Анны Щербаковой. Она вышла на лёд в кимоно и начала выступление под японские фольклорные мотивы. Однако в середине проката музыкальное сопровождение сменилось на куда более современное, а сама спортсменка скина кимоно, под которым оказался ещё один наряд. Всё это сопровождалось ярким световым шоу.

Щербакова определённо покорила сердца местных зрителей, которые каждое её выступление сопровождали бурными аплодисментами и большим количеством подарков. Одним из самых необычных сувениров стал большой плюшевый медведь, которого Щербаковой презентовали после произвольной программы.

«А что творилось после того, как Анна завершила выступление! Никого в Чунцине публика так не приветствовала. Лёд был усыпан игрушками, а медведь, с которым она сидела во время объявления оценок, был больше неё в два раза», — рассказал призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай.

Обладательница бронзовой медали этапа Гран-при Елизавета Туктамышева известна своими провокационными выступлениями. Однако на этот раз она показала себя с новой стороны. Её показательный номер под песню Shallow из кинофильма «Звезда родилась» в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера начинался и заканчивался практически в полной темноте, а сама фигуристка предстала в нежном образе.

А вот ещё одна ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, напротив, классическому платью предпочла рубашку и джинсовые шорты, выйдя на каток под зажигательные мотивы. Фигуристка перевоплотилась в домохозяйку середины XX века, танцующую рок-н-ролл.

Танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалопов, ставшие победителями соревнований в танцах на льду, не стали изменять привычному образу и вновь продемонстрировали романтический номер под лирическую мелодию. Чувственное выступление сопровождалось мастерским исполнением сложных элементов, что в очередной раз доказало, что россияне являются одними из лидеров парного катания на данный момент.

«Судьи проявили чрезмерную бдительность»

Разговоры о судействе на этап Гран-при в Китае не утихают и после его завершения. Большинство болельщиков, специалистов и экспертов по-прежнему выражают уверенность в том, что оценки российских одиночниц были значительно занижены. В качестве основной причины такого отношения называется желание жюри избежать российского доминирования в финале турнира.

В то же время некоторые из них призывают принять данную ситуацию как должное и продолжать доказывать своё превосходство на льду. Так, по мнению бронзовой призёрки чемпионата мира 2015 года Елены Радионовой, более строгие критерии стали частью современного фигурного катания, в связи с чем не стоит воспринимать происходящее как нападки на конкретных спортсменов.

«Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила. Уже нет формулировки в пользу спортсменов, поэтому все моменты просматриваются более тщательно. Они могут увидеть прыжки со всех сторон, так что им виднее», — цитирует Радионову Sport24.

Кроме того, она похвалила Щербакову и Туктамышеву за успешное выступление в Чунцине, отметив, что ученица Мишина была явной претенденткой на второе место.

«Аня — герой, потому что второй старт подряд прыгает два четверных лутца. Она становится стабильнее и сильнее, психологически ей будет легче выступать дальше. Жалко, что у Лизы два третьих места, но её очень хочется видеть в финале, потому что она достойна этого. Произволку она просто тащила, боролась. На такое катание приятно смотреть, когда видишь, что человек выжимает из себя не 100%, а 120%», — добавила Родионова.

Слова экс-фигуристки подтвердила заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

«Когда технические специалисты ищут, они начинают пересматривать эпизод в очень замедленном повторе. Получается, момент отрыва растягивается в кадре. Похожая история и с лутцем Щербаковой. Я пересмотрела её четверной прыжок и не вижу неясного ребра. По мне элемент сделан очень хорошо с наружного ребра. Вот неясное ребро на флипе можно поставить при желании, потому что она на него ровненько заходит. Но не на лутце. Считаю, судьи проявили чрезмерную бдительность», — рассказала Ганчаренко в интервью РИА Новости.

Так или иначе, россиянки по-прежнему уверенно лидируют в нынешнем розыгрыше Гран-при. Напомним, что победительницами всех четырёх этапов неизменно становились ученицы Этери Тутберидзе, в арсенале которых сложнейшие четверные и тройные прыжки. Однако хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что группа не намерена останавливаться на достигнутом. По его словам, на данный момент в приоритете у его подопечных тройной аксель, который на соревнованиях исполняет только Алёна Косторная.

«Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента. Но когда сезон идёт вовсю, сложно нарабатывать новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям. Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок. Поэтому иногда процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим», — приводит слова специалиста ТАСС.