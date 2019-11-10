«Сила наших девочек имеет и отрицательную сторону»: в России раскритиковали судейство на этапе Гран-при в Китае

Члены жюри намеренно занижают оценки российским фигуристкам, чтобы дать возможность представительницам других стран побороться за попадание в финал Гран-при. Такое мнение высказал тренер обладательницы бронзы китайского этапа Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин. С ним остался солидарен олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев. Он отметил, что свою правоту спортсменки должны доказывать на льду. Четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин восхитился силой и смелостью победительницы турнира Анны Щербаковой, а известный тренер Алексей Урманов оценил влияние россиянок на мировое фигурное катание.

«Спасибо за немыслимые лёгкость и красоту»

Очередным триумфом россиянки Анны Щербаковой завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Спортсменка не только уверенно обошла своих конкуренток, но и досрочно стала первой участницей финала турнира.

Известный тренер Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на выступление спортсменки. В эфире Первого канала она похвалила её за чисто выполненные четверные лутцы, ставшие ключевым элементом проката. Кроме того, специалист отдала должное и команде Щербаковой во главе с Этери Тутберидзе.

«Аня, спасибо за то, что я счастлива. Никогда не видела, чтобы мужчина прыгнул два четверных лутца и, наверное, уже не увижу. Но ты, как пух, как пёрышко, ты играючи делаешь эту программу. Ты такая милая! Сколько труда было в неё вложено. Спасибо тренерам! Спасибо за эти немыслимые ловкость и красоту», — сказала Тарасова.

Так же впечатлён номером Щербаковой остался и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Он удивился смелости и силе 15-летней фигуристки, решившейся выполнить столь сложные элементы.

«На первом, к сожалению, недокрут. Но мне говорили, что нужно прыгать выше соперников на несколько голов, тогда не будет никаких вопросов. Вот Щербакова сегодня была на 10 голов выше, чем все остальные фигуристки», — заявил он.

В свою очередь, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов высоко оценил вклад юных россиянок в мировое фигурное катание.

«Наши девочки большие молодцы. Они двигают фигурное катание вперёд в техническом смысле. Елизавета Туктамышева прекрасно выполнила два тройных акселя в произвольной программе, Щербакова прыгнула два четверных лутца. Возможно, где-то можно было придраться к недокрутам, но это было шикарное исполнение, которым может похвастаться только она. На сегодняшний момент такого не делает никто в мире и это достойно похвалы и уважения», — заявил специалист в разговоре с RT.

Вместе с тем он предпочёл не сравнивать навыки учениц Тутберидзе, подчеркнув, что по своим местам всё расставит лишь очное противостояние.

«Пока нельзя говорить, кто является единоличным лидером, так как у них ещё не было очной встречи. Поэтому все с нетерпением ждут этого момента. Уверен, что это произойдёт уже в финале Гран-при», — добавил Урманов.

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова отметила значительный прогресс в выступлениях Щербоковой, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне.

«Аня сегодня откатала прекрасно, ещё лучше, чем на этапе Гран-при в США. Она растёт от старта к старту», — резюмировала эксперт.

Что касается дальнейших планов Щербаковой, то, по словам хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, пока рано говорить о том, примет ли она участие в турнирах в преддверие финала Гран-при.

«Пока сложно сказать, посмотрим. Если нам нужно будет где-то ещё прокатиться, то это может быть в России. Будет зависеть от того, поменяем ли мы что-нибудь в программах», — пояснил специалист.

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Однако Гран-при Китая не обошлось без споров об объективности судейских оценок. В выступлении Щербаковой члены жюри выявили недокруты и неясные рёбра, что привело к значительному снижению итоговых баллов. К счастью, это не повлияло на расположение ученицы Тутберидзе на пьедестале почёта, однако вызвало шквал критики со стороны экспертов.

«Наши девочки откатались хорошо, я очень за них рад. Но по моему мнению, судейство не очень адекватно. Понятно, что Россия не может быть представлена в финале Гран-при шестью спортсменками, поэтому судьи пытаются таким образом разнообразить состав участников и подтягивают фигуристок из других стран. Но, разумеется, не очень приятно видеть, как, например, Щербакова теряет около десяти баллов после того, как ей поставили недокрут. В то же время Миахара, которая большую часть прыжков не докручивает, что видно невооружённым глазом, теряет всего пять баллов от первичной оценки. То есть система работает не совсем так, как нужно», — рассказал в беседе с RT олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев.

Он добавил, что существует единственный способ бороться с подобными неоднозначными ситуациями — доказывать свою правоту на льду.

«Знаете, как говорят: «Против лома нет приёма». Думаю, что бороться не надо, а вместо этого надо быть на две головы сильнее соперников, создавать интересные номера, усиливать программы, как это сделала Анна. Тогда и судьи будут бессильны, и политическая составляющая уйдёт на второй план», — заключил эксперт.

При этом Ягудин отметил, что не стоит обращать внимания на подобные провокации.

«Можно, конечно, с лупой сидеть и всматриваться в эти рёбра, но самое главное, что завтра никто не будет задаваться вопросом, какие баллы были выставлены на Гран-при в Китае, какие недочёты выявлены. Самое главное, что на шее у Щербаковой висит ещё одна золотая медаль взрослого турнира и она попадает в финал. Остальное останется только на бумажках», — заявил Ягудин.

«Мы считаем Туктамышеву ветераном»

Третье место Туктамышевой также вызвало множество вопросов как у болельщиков, так и у специалистов. Несмотря на то, что в Китае она заработала свои лучшие баллы в нынешнем сезоне, некоторые предположили, что судьи недооценили также её выступление. Тренер россиянки Алексей Мишин остался солидарен с Васильевым в том, что подобное происходит из-за нежелания жюри пропускать большое количество представительниц России в финальную часть турнира.

«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа россиянок в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе», — предположил наставник.

В то же время он остался доволен результатом подопечной, практически безошибочно выполнившей всю произвольную программу, которая не обошлась без коронных тройных акселей.

В Китае Туктамышева вернулась к своей прошлогодней произвольной программе, в которой, по её словам, она была более уверена. Тарасова положительно оценила данное решение, так как, по её мнению, этот номер больше подходит спортсменке.

«Очень рада, что они вернулись к старой программе, что она выступает в этом платье, которое ей очень идёт. Молодец, Лизок! Очень здорово всё придумали с Алексеем Николаевичем Мишиным», — заявила тренер.

Бестемьянова также отметила, что выступление выглядело более гармонично со всех точек зрения.

«Так бывает, Лиза не первая и не последняя, кто это делает. Но она действительно выглядела легче, программа более вкатанная, костюм лучше смотрится. Мне очень понравилось, что они вернули её, это не зря», — сказала она.

По мнению Бестемьяновой, в силу возраста ученице Мишина приходится сложнее, чем остальным представительницам российской команды. В связи с этим она заслуживает большего уважения.

«Мы считаем её ветераном, а она ведь совсем молодая девушка, просто выступает с очень юного возраста. Мне кажется, не дают ей достаточные уровни в каких-то элементах: в дорожке, заклоне. Но она героиня, я очень её уважаю как спортсменку», — добавила эксперт.

Вторая ученица Мишина Софья Самодурова стала пятой по итогам китайского этапа Гран-при. Несмотря на это, специалисты положительно оценили её выступление. Так, Ягудин отметил уверенность, с которой спортсменка выходит на лёд, а также предположил, что для достижения больших результатов ей не хватает некоторой раскрепощённости.

«Софья обретает прежнюю уверенность, она повзрослела, вот ей бы ещё добавить юношеского задора, лёгкости. А с элементами она справилась. И я абсолютно не согласен с недокрутами, которые ей поставили», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Урманов также призвал не списывать со счетов Самодурову.

«В короткой программе судьи увидели у неё недокруты, хотя мне кажется, всё было исполнено чисто, выглядело надёжно и хорошо. Она не теряет свою техническую форму и вполне способна и дальше выступать и бороться», — подчеркнул эксперт.

В то же время, по мнению Бестемьяновой, чемпионке Европы 2019 года необходимо усложнять свои программы за счёт более ценных элементов.

«Она откаталась хорошо, но ей опять ставят недокруты, которые никто, кроме судей, не видит. Не знаю, учит ли Соня сейчас более сложные прыжки, но, конечно, ей нужно это делать. Наверное, они над этим работают, Алексей Николаевич знает, что делает», — уверена Бестемьянова.

«Они прекрасно танцуют любовь»

Победителями турнира танцевальных пар стали россиянине Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Для серебряных призёров чемпионата мира 2019 года эта победа стала первой на этапах Гран-при, в связи с чем многие эксперты особо отметили её значимость.

«Они идут к своей заветной мечте, мы в них верим. И идём к ней с ними вместе. Если от короткой программы я была в совершеннейшем потрясении и в восторге, то здесь вопросы могут быть. Но тут присутствует композиция. Они прекрасно танцуют любовь. Хочется думать, что Виктория и Никита могут бороться», — поделилась впечатлениями Тарасова.

В свою очередь, Бестемьянова выразила уверенность в том, что спортсмены справятся с имеющимися недочётами произвольной программы и поборются за главный трофей финала Гран-при.

«Мы все поздравляем Вику с Никитой с победой! Единственное, думаю, они несколько расстроены тем, что проиграли произвольную программу американскому дуэту. Но у Синициной и Кацалапова есть время доработать, что-то почистить, показать некоторые элементы с более выгодной стороны на следующем старте. Он у них произойдёт в Москве, будем надеяться, что дома родные стены помогут им выступить успешно», — сказала эксперт.