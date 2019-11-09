Мишин остался доволен выступлением Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал выступление своей подопечной на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.

«Елизавета каталась эмоционально, технически и компонентно всё было отлично. Соня Самодурова ещё хорошо каталась, из кризисно-возрастной ситуации она вышла достойно. В целом же я выступлением Туктамышевой доволен», — цитирует Мишина Sport24.

Он также отметил, что в катании Туктамышевой наблюдается положительная динамика.

Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Китае, набрав 209,10 балла. Другая ученица Мишина, Софья Самодурова, заняла пятую строчку (185,29 балла).

Ранее Татьяна Тарасова похвалила выступление Туктамышевой в произвольной программе на этапе Гран-при в Китае.