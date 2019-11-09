Тарасова похвалила выступление Туктамышевой в произвольной программе на этапе Гран-при в Китае

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.

«Очень рада, что они вернулись к старой программе. Она ей очень идёт. Она очень чувствует эту программу. Молодец, Лизон. Очень здорово! Здорово они с Алексеем Мишиным придумали. Поздравляю, что сделан практически максимум», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при в Китае, набрав 209,10 балла.

Ранее олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов оценил выступления Анны Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.