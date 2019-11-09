Урманов оценил выступления Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае

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Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов оценил выступления россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Урманов оценил выступления Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
  • Reuters

«Наши девочки большие молодцы. Они двигают фигурное катание вперёд в техническом смысле. Туктамышева прекрасно выполнила два тройных акселя в произвольной программе, Щербакова прыгнула два четверных лутца. Возможно, где-то можно было придраться к недокрутам, но это было шикарное исполнение, которым может похвастаться только она. На сегодняшний момент такого не делает никто в мире, и это достойно похвалы и уважения», — сказал эксперт в интервью RT.

Он также ответил, может ли Щербакова побороться в технике с другой ученицей Этери Тутберидзе Александрой Трусовой.

«Они все будут бороться между собой. Пока нельзя говорить, кто тут единоличный лидер, так как у них ещё не было очной встречи, поэтому все с нетерпением ждут этого момента. Уверен, что это произойдёт уже в финале Гран-при», — резюмировал Урманов.

Ранее Щербакова прокомментировала свою победу на этапе Гран-при в Китае.

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