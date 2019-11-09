Фигуристка Щербакова прокомментировала свою победу на этапе Гран-при в Китае

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Россиянка Анна Щербакова высказалась о своей победе на четвёртом в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.
Фигуристка Щербакова прокомментировала свою победу на этапе Гран-при в Китае
  • © Xue Yubin via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Думаю, это хороший старт для первого сезона на взрослом уровне. Но я хочу быть еще лучше и буду для этого больше работать. Это еще не мой максимум», — цитирует спортсменку Sport24.

Он также заявила, что счастлива попасть в финал Гран-при и теперь намерена продолжать работать над прыжками, чтобы избежать ошибок. Помимо этого она ответила на вопрос, насколько ей помогает работа в сильной команде тренера Этери Тутберидзе.

«Конечно, это даёт большую мотивацию. Каждый день мы видим друг друга. Видим, как работают другие девочки, и стараемся делать ещё более сложные вещи. Отсюда прогресс», — добавила Щербакова.

Ранее олимпийский чемпион 1984 года по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что судейство этапа Гран-при в Китае было не очень адекватным.

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