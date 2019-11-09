Васильев: судейство этапа Гран-при в Китае было не очень адекватным

Олимпийский чемпион 1984 года по фигурному катанию Олег Васильев оценил судейство этапа Гран-при в китайском Чунцине.

«Наши девочки откатались хорошо, я очень за них рад. Но, по моему мнению, судейство не очень адекватно. Понятно, что Россия не может быть представлена в финале Гран-при шестью спортсменками, поэтому судьи пытаются таким образом разнообразить состав участников и подтягивают фигуристов из других стран. Но, разумеется, не очень приятно видеть, как, например, Щербакова теряет около десяти баллов после того, как ей поставили недокрут», — сказал Васильев в интервью RT.

Он также отметил, что японке Сатоко Мияхаре, наоборот, не стали занижать оценки при очевидном недокруте.

«Можно ли с этим бороться? Знаете, как говорят: «Против лома нет приёма». Думаю, что бороться не надо, а вместо этого надо быть на две головы сильнее соперников, делать интересные номера, усиливать программы, как это сделала Анна. Тогда и судьи будут бессильны, и политическая составляющая уйдёт на второй план», — сказал Васильев.

Ранее Алексей Ягудин с восхищением отреагировал на выступление Анны Щербаковой в Китае.