Ягудин с восхищением отреагировал на выступление Щербаковой в Китае

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление в произвольной программе россиянки Анны Щербаковой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Ягудин с восхищением отреагировал на выступление Щербаковой в Китае
  • © Xue Yubin/Xinhua
  • globallookpress.com

«Прям ура! Всё «Останкино» рукоплещет, вся студия прыгает! Браво! Откуда у этой хрупкой девчушки силы, чтобы преодолевать эти высоты и совершать такие сумасшедшие элементы, как два четверных лутца?» — сказал эксперт в эфире Первого канала.

Он отметил, что на первом лутце судьи увидели недокрут, но при этом Ягудин подчеркнул, что российская спортсменка была гораздо сильнее соперниц.

«Вот Щербакова сегодня была на 10 голов выше, чем все остальные фигуристки», — добавил Ягудин.

Щербакова выиграла этап в Китае с результатом 226,04 балла и вышла в финал Гран-при. 

Ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судей этапа Гран-при в Китае после проката Щербаковой.

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