С личным рекордом: Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Анна Щербакова выиграла короткую программу на стартовавшем в Чунцине четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию. Россиянка установила личный рекорд во взрослой карьере, набрав 73,51 балла. Елизавета Туктамышева из-за падения на тройном акселе оказалась на четвёртом месте. Строчкой ниже расположилась Софья Самодурова, без особых изысков исполнившая свою программу.

Первая половина серии Гран-при по фигурному катанию показала, что в этом сезоне соперницы пока не могут ничего противопоставить дебютанткам из группы Этери Тутберидзе. Юные Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная выиграли каждая по одному этапу, оттеснив на вторые роли всех прошлогодних фавориток. Естественно, что соперницам такое положение вещей не нравится, но, кроме как самих себя, винить им некого.

На сверхсложные и продуманные программы «трёх А» ответить можно только повышением сложности собственных прокатов. И пока самый впечатляющий путь в этом направлении проделала фигуристка, которую некоторые излишне вспыльчивые болельщики ежегодно списывают со счетов. Елизавета Туктамышева в сезоне-2019/20 научилась выполнять два тройных акселя в произвольной программе, причём один из них в каскаде. Вдобавок к этому она уже пыталась усложнить каскад в короткой, начиная его с флипа вместо тулупа, но в дальнейшем вернулась к первоначальной задумке.

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На этом Туктамышева не остановилась и на свой второй этап Гран-при в Китае, куда также приехали Щербакова и чемпионка Европы Софья Самодурова, она привезла ещё больше новинок. Ученица Алексея Мишина вновь заявила каскад флип — тулуп в короткую программу, а для произвольной неожиданно переделала аксельный каскад, решив закрывать его тем же прыжком, но в два с половиной оборота. Освободившийся двойной тулуп она отправила в связку к лутцу во второй половине. Базовая стоимость программы слегка упала, но если у фигуристки есть уверенность, что с таким набором прыжков будет проще избежать ошибок, то рискнуть стоило.

Щербакова же приехала в Чунцин со старыми наработками, принесшими ей золото этапа Гран-при в Лас-Вегасе, но с прежним желанием наконец-то чисто исполнить каскад лутц — риттбергер. В этом сезоне ученица Тутберидзе постоянно недокручивала второй прыжок. Конечно, это не так важно, если чемпионке России удаётся исполнить два четверных лутца, но всегда лучше выступать без лишних потерь, особенно в короткой программе.

Перед Щербаковой на лёд китайского этапа Гран-при вышла кореянка Ю Ён. После того как она выиграла бронзу на турнире в Канаде, её пригласили в Чунцин, чтобы юная фигуристка смогла побороться за попадание на финальный этап в Турине. Но ещё на тренировках было видно, что Ю Ён не в форме, и в короткой программе под необычный набор музыки из «Ромео и Джульетты» она упала на тройном акселе и тройном флипе. Корейская фигуристка тут же перестала считаться претенденткой на медаль.

Прокат Щербаковой под саундтрек из «Парфюмера» не вызывал никаких нареканий, пока не подошла очередь злополучного каскада. Отталкивание у фигуристки получилось слабым и с неясного ребра, но 15-летняя россиянка сумела исполнить лутц и риттбергер без недокрутов. Это стоило ей огромных усилий, и скорость на дорожке шагов заметно снизилась. Тем не менее Щербакова докаталась до конца и получила хорошие оценки от судей — 73,51. Она сразу на шесть баллов перекрыла свой лучший результат в сезоне и побила личный рекорд в короткой программе.

Туктамышева могла набирать ещё больше и обходить юную соперницу за счёт тройного акселя. Она взяла сложный разгон и набрала приличную высоту, однако не удержалась на ногах и упала. Не получился в полной мере и последовавший затем каскад — тройной тулуп превратился в двойной.

Единственным, что соответствовало прекрасной хореографии Туктамышевой, оказался финальный тройной лутц, с которым каскадные эксперименты могли бы пройти гораздо уместнее. 22-летняя фигуристка получила 65,57 балла, уступив японке Сатоко Мияхаре, которую можно назвать сильнейшей на данный момент фигуристкой без сложных прыжков и каскадов, и малоизвестной американке Эмбер Гленн.

Короткую программу закрывала ещё одна ученица Алексея Мишина — Софья Самодурова. У неё уже давно не было тех зажигательных и чистых прокатов, которые в январе 2019-го принесли ей золото чемпионата Европы и признание в мире фигурного катания. В Чунцине она полностью исполнила свой прыжковый контент, заведя публику песней Bamboleo, но судьи прокат не оценили. На каскадном тулупе они усмотрели недокрут, а дорожка шагов получила третий уровень. Самодурова оказалась лишь на пятом месте с оценкой 63,99 балла.

В итоге Щербакова выиграла короткую программу, создав неплохой задел от Мияхары (4,6 балла). Чемпионка России будет фаворитом и в произвольном прокате, где всё будет зависеть от качественного исполнения четверных лутцев. К счастью, на тренировках они Щербаковой удавались.