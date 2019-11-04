Трогательный номер Загитовой, упорство Косторной и критика Бестемьяновой: чем завершился этап Гран-при во Франции

Серебряная призёрка этапа Гран-при по фигурному катанию Алина Загитова представила показательный номер, посвящённый скончавшемуся хореографу Людмиле Шалашовой. Победительница турнира Алёна Косторная вышла на лёд в образе героини фильма «50 оттенков свободы». Она призналась, что работу над тройными акселями начала лишь два месяца назад. Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова раскритиковала спортсменку за неоднозначные высказывания в адрес судей.

Номер в память о хореографе и чувственная Косторная

Во французском Гренобле завершился третий этап Гран-при по фигурному катанию. На традиционном гала-вечере его победители и призёры представили свои показательные номера.

Одним из самых трогательных моментов стало выступление обладательницы серебряной награды турнира Алины Загитовой. Её программа была посвящена маме хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, скончавшейся в конце августа. Известный балетмейстер, она принимала непосредственное участие в работе группы Этери Тутберидзе, в связи с чем многие ученики до сих пор вспоминают о ней с теплотой.

Номер под лирическую музыку французской группы M83 отражал жизненный цикл — от рождения до смерти и перехода в новую жизнь. Загитова признавалась, что эта программа является для неё очень личной, так как смерть наставницы она восприняла как собственную трагедию.

На странице в Instagram фигуристка процитировала слова Глейхенгауза, описавшего свои чувства при работе над этим номером.

«Она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается», — написала Загитова в Instagram.

Победительница этапа Алёна Косторная поразила болельщиков своим взрослым образом. Как и в случае с произвольной программой, она черпала вдохновение из мира кино. Однако на этот раз речь шла не о романтических «Сумерках», а о провокационных «50 оттенках свободы».

Фигуристка вышла на лёд в галстуке, брюках и с тростью под саундтрек этого фильма. Интересно, что выступление пришлось по вкусу далеко не всем. Некоторые болельщики посчитали его чересчур чувственным для 16-летней россиянки.

Серебряный призёр мужского турнира Александр Самарин продолжил кинематографическую тему и представил свой номер под саундтрек из фильма «Джокер». Образ дополнили костюм и маска, изображавшая лицо главного героя фильма.

Французских поклонников порадовала спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Их показательное выступление вновь было вдохновлено местом проведения этапа. Если на турнире в Лас-Вегасе фигуристы сыграли в карты под песню Элвиса Пресли, то в Гренобле они вышли на лёд под композицию Formidable в исполнении Стромае. Для создания антуража зрителей попросили зажечь фонарики, имитировавшие звёздное небо.

«Миссия Алины очень важна»

С завершением этапа обсуждения выступлений фигуристов не прекращаются. Так, одной из центральных тем стало будущее Загитовой, продемонстрировавшей в Гренобле не самые успешные прокаты. Многие эксперты выразили опасение, что олимпийской чемпионке будет непросто составить достойную конкуренцию своим юным соотечественницам, в арсенале которых присутствуют более сложные элементы.

Однако сама спортсменка заявила, что на данный момент не готова к кардинальному усложнению программ. В то же время она подчеркнула, что получает удовольствие от соревновательного процесса, при этом не задумываясь о результатах.

«Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас точно ничего утверждать по поводу четверных прыжков не буду. Для начала мне нужно много всего сделать, подготовиться и физически, и морально. Сбросить как минимум три килограмма, это обязательно. Если не больше», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Кроме того, олимпийская чемпионка призналась, что не испытывает давления в связи с возросшей конкуренцией со стороны других учениц Тутберидзе.

«Да, конечно, хочется стоять на пьедестале, но ещё больше хочется просто кататься. А что касается девочек, то они пока немного по-детски к этому относятся, и я их как никто понимаю, так как и сама недавно была такой же. Это сейчас ко всему отношусь уже более взвешенно», — добавила Загитова.

В то же время олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова предположила, что фигуристка несколько лукавит, говоря о том, что результат для неё отошёл на второй план. Она выразила уверенность в том, что Загитова и дальше продолжит бороться за первые места.

«Хотелось бы отметить, что очень трудно настраивать себя на борьбу, когда не владеешь четверными, акселем в три с половиной оборота. А она каким-то образом мотивирует себя, и от этого красота, которая от неё исходит, просто поглощает. Алина даёт надежду тем фигуристкам, кто не обладает многооборотными прыжками. Её миссия очень важна», — цитирует Бестемьянову портал «Команда России».

«Эти «вот если бы» меня разозлили»

На французском этапе Гран-при Косторной второй раз в карьере удалось исполнить тройные аксели. По её словам, решение включить данный элемент пришло не так давно. Фигуристка призналась, что усложнить программу ей помогло ущемлённое самолюбие.

«Ещё до сентябрьских контрольных прокатов на обсуждении планов меня внутренне очень резало, когда я с разных сторон слышала: «Ну да, ты молодец, но вот если бы ты ещё и прыгала то-то». Как же меня эти «вот если бы» разозлили! Это получается, что мне с таким набором во второй половине сезона снова по юниорам кататься?», — заявила Косторная.

Она рассказала, что сначала планировала отрабатывать четверной сальхов, однако от этой идеи пришлось отказаться. Вместо него она принялась за тройной аксель, с которым также возникли некоторые трудности, однако многочисленные тренировки дали свои плоды.

«Потом приехал Даниил Глейхенгауз и говорит: «Мне сказали, ты аксели прыгаешь? Показывай». А я же ещё не катала с ним ни одну программу. В общем, два проката снова падала, а на третий день уже стала выезжать с этого прыжка», — добавила фигуристка.

Характер Косторной проявился и на самом этапе Гран-при. Она осталась недовольна оценками судей, которые снизили ей баллы за недокрут, о чём открыто заявила после короткой программы. По мнению Бестемьяновой, впредь спортсменке стоит следить за своими словами.

«Я бы сделала Алёне замечание. Мы все услышали, как она сказала: «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?» Такие вещи делать нельзя, потому что судьи — люди, а не роботы. Личное отношение тоже имеет значение. Они ей в следующий раз отомстят за эти слова. Это нужно принимать. Если сегодня отсудили так, то потом вернут. В фигурном катании всегда отдают долги», — отметила Бестемьянова.