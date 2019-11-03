Победа Мишиной и Галлямова, серебро Самарина и провал Уно: во Франции завершился этап Гран-при по фигурному катанию

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на этапе Гран-при во Франции, ставшим для них первым взрослым соревнованием столь высокого уровня. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место и прошли отбор в финальный турнир. Серебряным призёром в одиночном катании стал Александр Самарин, в то время как японец Сёма Уно по результатам произвольной программы опустился на восьмое место. Танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро остановились на пятом месте в своей дисциплине.

Первое серебро Самарина

После французского этапа Гран-при Сёма Уно практически потерял шансы принять участие в финале — вполне вероятно, впервые за пять лет эти соревнования пройдёт без его участия. Подобные опасения появились уже после короткого проката, после которого спортсмен занял четвёртое место. Сам по себе этот результат не являлся приговором, однако качество катания серебряного призёра Олимпийских игр было крайне низким.

Впрочем, его произвольная программа по-прежнему была сложной и включала в себя четыре четверных прыжка, что при идеальном исполнении могло обеспечить Уно место на подиуме. Однако этого атлет не продемонстрировал: на трёх прыжках он упал и ещё на двух допустил грубые ошибки. Японский фигурист оказался на восьмом месте с очень низкой итоговой оценкой 215,84 балла.

А вот у Александра Самарина шансы впервые пробиться в финал Гран-при теперь очень высокие. После первого дня он шёл вторым в Гренобле и должен был лишь избежать срывов, чтобы завоевать серебро. Произвольную программу он начал с ещё одного блестящего исполнения каскада четверной лутц — тройной тулуп. Но дальше за российского фигуриста стало тревожно — он упал на четверном флипе и тройном лутце, с шероховатостями исполнял прыжки во второй половине. В итоге Самарин набрал 265,10 балла — в его карьере это второй результат на международных стартах, но по меркам Гран-при он не такой уж высокий.

Абсолютно уверенно себя чувствовать на второй строчке россиянин не мог. После него на лёд вышел француз Кевин Аймоз, который при идеальном выступлении мог оказаться впереди. На первых четверных прыжках фигурист всё-таки ошибся, но дальше он героически продолжал бороться за каждый балл. В итоге в произвольной программе он сумел обойти Самарина на радость родной публике. Но россиянин стал всё-таки вторым и впервые выиграл серебро на этапе Гран-при благодаря заделу, полученному в короткой программе.

Первое место не оспаривалось никем, кроме Натана Чена. Осознание того, что золото уже в кармане, а с ним и путёвка в финал Гран-при, немного расслабило американца. Идеальным его катание не было, хотя он постарался порадовать зрителей новым каскадом — четверной тулуп с тройным флипом через ойлер, который раньше исполнял только Юдзуру Ханю. Из-за своих погрешностей Чен не добрался до привычной для себя оценки в триста баллов — судьи поставили ему 297,16.

Победа дебютантов в парах

Не только в женском одиночном катании золото для России выиграют дебютанты взрослых соревнований. То же самое происходит и в состязаниях пар. Соревнования в Гренобле стали первым этапом Гран-при для действующих чемпионов мира среди юниоров Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, и они сразу же завоевали золотые медали.

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Главным событием их произвольной программы под музыку из «Мастера и Маргариты» должен был стать сложнейший каскад с двумя тройными сальховами и ойлером. Коронный элемент паре из Санкт-Петербурга всё-таки не удался — судьи засчитали только двойной прыжок, да и тот заметно просел в стоимости. Но в остальном Мишина и Галлямов не позволяли себе ошибаться в хорошо знакомой ещё с прошлого года программе. В сумме они набрали впечатляющие 207,58 балла, и этот результат даже не был их личным рекордом — пара в этом сезоне каталась даже лучше, но не на этапах Гран-при.

На второе место опустились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фаворитами соревнований были именно они, особенно после безупречной короткой программы. Но в произвольной Павлюченко упала на тройном флипе и не удержалась на ногах после выброса тройной риттбергер. Отличная подкрутка и каскад их трёх тулупов принесли паре личный рекорд в сумме — 206,56 балла, но победу не позволили одержать. Зато теперь они снова будут полноправными участниками финала Гран-при — двух серебряных медалей достаточно для прохождения отбора.

Пападакис и Сизерон без рекордов

Российские танцоры Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро заняли пятое место во Франции после ритм-танца и остались там же по результатам произвольного проката. После неудачного прошлого сезона пара побила в Гренобле личный рекорд, набрав в сумме 184,44 балла. Только если год назад Загорски и Гурейро выступали в финале Гран-при, то в этот раз в декабре у них будет время, чтобы подлечить колено у партнёрши и лучше подготовиться к чемпионату России.

Произвольный танец не повлиял на расстановки и остальных дуэтов, выступавших в сильнейшей разминке. Бронзовыми призёрами стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу, показав, как они умеют танцевать под речитатив вместо музыки. Получилось так же завораживающе, как обычно, но судьи всё-таки решили не присуждать паре за столь масштабный эксперимент оценки, которые бы обновили мировые рекорды.