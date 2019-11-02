Двойное лидерство россиян в парах и четверной флип Самарина: чем запомнился первый день этапа Гран-при во Франции

На этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле завершился первый день соревнований. Российская пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин захватила лидерство, опередив дебютантов соревнований Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Александр Самарин исполнил два четверных прыжка в короткой программе и занял второе место вслед за Натаном Ченом. Танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро идут пятыми после ритм-танца, в котором Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд.

Серебряный флип Самарина

Основная борьба в мужском катании на этапе Гран-при в Гренобле намечалась между Натаном Ченом, Сёмой Уно и Александром Самариным. Но и перед тем, как три сильнейших участника соревнований вышли на лёд, произошло немало интересного. Лидерство захватил хозяин соревнований Кевин Аймоз с оценкой 82,50 балла, израильтянин Даниэль Самохин выступил под Владимира Высоцкого, Сергей Воронов чисто исполнил каскад с четверным тулупом, но остался без лутца и набрал лишь 76,60 балла, а Морис Квителашвили обошёл его даже без вращения и с падением на четверном тулупе.

Сёма Уно открывал последнюю тройку участников под эксцентричную композицию диджея Армина ван Бюрена. Японец выходил на лёд один: за всё межсезонье он так и не нашёл себе постоянного тренера, ограничиваясь лишь помощью Такэси Хонды в подготовке прыжков. Такая нестабильная ситуация уже успела проявиться на предсезонных турнирах, на которых Уно проигрывал самому себе прошлогоднему.

В Гренобле положение фигуриста стало ещё хуже. Хотя он и начал выступление с прекрасного четверного тулупа, но затем упал на тулупе, потеряв каскад, и буквально распластался на льду после акселя. Благодаря высоким компонентам серебряный призёр Олимпийских игр всё-таки добрался до второго места вслед за Аймозом, но оценку он получил худшую за четыре года — 79,05 балла.

Натан Чен тоже не обошёлся без ошибок, но были они гораздо скромнее: американский спортсмен лишь помог себе рукой на акселе. Получить очередную оценку за 100 баллов ему это не помешало. Судьи оценили выступление под Шарля Азнавура на 102,48 балла. Чен немного уступил своей победной оценке на Skate America, но всё равно мог быть ею доволен — ведь на домашнее судейство он уже не рассчитывал.

Короткую программу закрывал Александр Самарин, и он едва не сотворил сенсацию. Вице-чемпион Европы мощно исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, набрав за него больше 20 баллов, — так много за один элемент получал только Юдзуру Ханю на недавнем этапе Гран-при в Канаде. Дальше Самарину предстояло ещё более сложное испытание в виде четверного флипа. Но и с ним россиянин справился — меньше года у него ушло между первыми попытками прыжка и его исполнением на официальном турнире. Судьи, правда, в последний момент засчитали Самарину неясное ребро, и элемент остался без надбавок.

Сумма баллов всё равно стала набираться впечатляющая, и появилась реальная возможность обойти Чена. Увы, но с акселем Самарин тоже не справился. Компонентами он проиграл американцу три очка и получил в сумме 98,48 балла. Это стало для фигуриста личным рекордом, с которым он теперь имеет полное право надеяться на серебро. Отрыв от Аймоза перед произвольной программой будет 16 баллов, а от Уно — больше 19.

Возвращение Пападакис и Сизерона

В танцах на льду Россию представляли только Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Хотя они уже выступали в этом сезоне и заняли пятое место в Лас-Вегасе на этапе Гран-при, свой ритм-танец они показывали в первой разминке.

Ещё одно выступление под попурри из фильма «Величайший шоумен» далось дуэту лучше, чем две недели назад. Отличные твиззлы и финстеп третьего уровня едва не принесли им личный рекорд — если бы не оторвавший элемент костюма у партнёра, он был бы точно зафиксирован. А так Загорски и Гурейро получили 75,05 балла.

Это позволило россиянам снова занять пятое место по итогам дня. Выше них оказались испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, чьё выступление получилось весьма драматичным: партнёр выступал с травмированной рукой и ошибся на твиззлах, но всё равно пара почти набрала гроссмейстерские 80 баллов.

Вся эта компания осталась позади главных любимцев французской публики. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон впервые в этом сезоне выступили на международных соревнованиях, и было весьма интересно узнать, как приверженцы мелодичных и плавных танцев будут справляться с требованием танцевать под мюзикл. Получилось отлично — в своих броских костюмах для занятия аэробикой французы успели и развеселить публику, и установить новый мировой рекорд для ритм-танца. Отныне он равняется 88,69 балла, а прежнее достижение, установленное на победном для танцоров чемпионате мира, осталось в прошлом.

Прорыв Павлюченко и Ходыкина

Так же как и в женском одиночном катании, интрига парного турнира в Гренобле строилась вокруг противостояния дебютантов из России более опытным соотечественникам. В роли Алёны Косторной выступили действующие чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а вместо Алины Загитовой — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, успевшие уже в этом сезоне стать вторыми на этапе в США.

Для вчерашних юниоров это было первое соревнование такого уровня в карьере, и выбранная для короткой программы музыка оказалась очень удачной, чтобы сразу завоевать симпатии публики. Под эмоциональное выступление бельгийской франкоязычной певицы Лары Фабиан Мишина и Галлямов показали всё, на что они способны. А могут они действительно многое: выброс тройной флип, идеальный параллельный сальхов — все элементы приличного уровня. Неслучайно в этом сезоне они успели забраться на третье место по результатам в мире. За короткий прокат россиян всё-таки оценили достаточно строго, но и оценка 73,77 балла не может не радовать.

Павлюченко и Ходыкину было непросто вырваться вперёд, так как короткая программа не является их сильной стороной. Но за их плечами уже целый год выступлений на взрослом уровне, который сполна компенсирует чуть менее сложную технику. С тулупом вместо сальхова и выбросом риттбергер вместо флипа они выступили так вдохновенно, что даже зрители, обычно равнодушные к выступлению пар, не удержались на местах.

Судьи тоже были очарованы и оценили россиян по максимуму. Их результат 76,59 балла оказался третьим в истории по ныне действующим правилам и лучшим в нынешнем сезоне, притом что самые сложные свои элементы Павлюченко и Ходыкин собираются исполнять в произвольной программе.

В субботу две российские пары вновь встретятся друг с другом и разыграют золото и серебро, а за бронзу поборются американские дуэты. Пока что впереди находятся Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер с оценкой 68,65 балла.