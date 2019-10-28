Роковая короткая программа: почему Медведева не сможет добиться успехов в нынешнем сезоне

Пятое место фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Канаде может привести к неприятным последствиям и стать предвестником досрочного окончания сезона. Россиянка практически лишилась шансов отобраться на финальный турнир и не может доказать, что достойна попадания в национальную сборную для участия в чемпионатах Европы и мира. RT объясняет, что происходит с серебряной призёркой Олимпийских игр.

В минувшие выходные двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева приняла участие в своём первом этапе Гран-при нового сезона. Она выступила на турнире Skate Canada в городе Келоуна. Среди её соперниц были как опытные Рика Кихира из Японии и Брэди Теннелл из США, которых россиянка ещё недавно обыгрывала в споре за бронзовую медаль чемпионата мира, так и дебютантки Ю Ён из Южной Кореи и Александра Трусова из России, уже составляющие конкуренцию взрослым спортсменкам.

Старт в Канаде был чрезвычайно важным для Медведевой. Она фактически получила для себя два домашних этапа Гран-при, на которых можно отобраться в финал. Помимо Москвы, принимающей Rostelecom Cup через месяц, у неё была возможность заработать очки в городе, который расположен ближе всего к Торонто, где спортсменка занимается под руководством Брайана Орсера.

Но первым шансом удачно выступить на этапе Гран-при Медведева не воспользовалась. Свою короткую программу она завалила, не исполнив чисто ни один свой прыжковый элемент. И если одну ошибку ещё можно было исправить, то целый каскад из них сразу привёл к большому отставанию от соперниц, часть из которых уходили вперёд на элементах ультра-си. Медведева набрала самые низкие баллы со времён прошлогоднего чемпионата России и сразу отстала от лидировавшей Кихиры почти на 20 баллов.

На произвольный прокат, который Медведева также проваливала на своём последнем соревновании в Шанхае, она смогла собраться. Кроме неправильного ребра на лутце судьи не нашли к чему придраться. Фигуристка порадовала болельщиков исполнением редкого каскада сальхов — риттбергер и была вознаграждена самыми высокими оценками со времён Олимпиады, если не считать домашние старты.

146,73 балла за произвольный прокат — это на три балла ниже результата на чемпионате мира, который принёс Медведевой бронзу. В нынешнем сезоне более высокие оценки получало звёздное трио Этери Тутберидзе — Алина Загитова (на неофициальном Japan Open), Рика Кихира и юниорка Камила Валиева. Елизавета Туктамышева даже с двумя тройными акселями в арсенале пока находится ниже, как и серебряный призёр этапа Гран-при в США Теннелл и бронзовая медалистка канадских соревнований Ю Ён.

Но фигурное катание всё-таки состоит из двух прокатов, и Медведева не первая и не последняя спортсменка, которая сталкивается с проблемой качественного выступления на протяжении двух дней подряд. Предсказать, когда ей удастся показать обе чистые программы, становится с каждым разом сложнее, и порой это приводит к далеко идущим последствиям.

Осечки в короткой программе на Skate Canada отбросили Медведеву на пятое место по суммарной оценке. Пока Трусова и Кихира соревновались друг с другом в своей лиге, у Медведевой был шанс обойти Теннелл и Ю Ён, но не получилось. Особенно обидно должно быть россиянке из-за проигрыша корейской спортсменке. Ведь последняя за финал Гран-при не борется, так как заявлена только на один этап. Но ценные рейтинговые очки за бронзовую медаль достались именно ей, после чего «сгорели». Медведева же боролась, но сразу капитулировала, лишившись возможности выступить на столь престижном турнире.

Конечно, чисто теоретические шансы у двукратной чемпионки мира поехать в Турин остаются. Ей нужно побеждать в Москве, набирать максимально возможные баллы и надеяться на неудачные выступления соперниц. Но в реальности такой сценарий практически нереализуем.

Во-первых, с 22 очками, которые теперь являются пределом мечтаний для фигуристки, в финал Гран-при не проходят. История знает примеры, когда их всё же хватало, но обычно это происходило в случае отказа от кого-то из участниц. Лишь в 2009 году японке Акико Судзуки несказанно повезло отобраться в финал, имея в активе победу и пятое место на регулярных этапах.

Во-вторых, выиграть московский этап Гран-при ещё надо постараться. Там Медведевой снова будет противостоять Трусова, которая даже с падением на четверном сальхове бьёт мировые рекорды. Состав участниц в России будет менее серьёзным, из известных фигуристок добавятся только Станислава Константинова и Мэрайя Белл из США. Но всё равно по всем раскладам Медведева едва ли может претендовать на золото, пока выступает Трусова.

Нельзя исключать, что Rostelecom Cup станет последним международным турниром, на котором выступит Медведева в этом сезоне. После Гран-при последует чемпионат России в Красноярске, где будет сформирован состав на чемпионаты Европы и мира. Конечно, для фигуристки будет плюсом взять время на передышку и лучше подготовиться к национальному первенству, пока её молодые конкурентки будет кататься в Турине, а потом долго добираться до Сибири.

Но всё равно Медведева пока не демонстрирует того, за счёт чего она сможет превзойти ту же Трусову, Анну Щербакову и Алёну Косторную, чьи результаты являются лучшими в этом сезоне. Даже если двукратная чемпионка мира преодолеет все внутренние проблемы и выдаст два чистых проката, чего ей не удавалось сделать, например, год назад в Саранске, это не ликвидирует отрыв, создаваемый ученицами Тутберидзе.

Также не стоит забывать и об Алине Загитовой — она пока не выступала нигде с двумя полными прокатами, но на Japan Open хотя бы показала, что постановка под саундтрек «Лоуренса Аравийского» выглядит отлично, а сама она находится в хорошей физической и психологической форме.

Шанс Медведевой спасти сезон кроется только в равновесии и стабильности, которых ей необходимо достичь, а также в разучивании новых прыжков. По крайней мере, в России конкуренцию без элементов ультра-си в этом сезоне не выиграть. Четверные прыжки и тройной аксель — это вовсе не прерогатива вчерашних юниорок, как показывают примеры Туктамышевой и Элизабет Турсынбаевой, которая обыграла Медведеву на чемпионате мира после долгих и безуспешных попыток вставить в свою программу простейший из четверных прыжков сальхов.

При этом карьера Медведевой на этом не закончится. Очевидно, в ближайшие два месяца выйти на кардинально новый уровень ей не удастся, но фигуристка не раз говорила, что смотрит далеко вперёд, и думает о выступлении на Олимпийских играх в 2022 году. Если именно это является её главной целью, то поклонникам необходимо запастись терпением и поддерживать свою любимицу. Путь будет долгим, и соперницы, число которых с каждым годом растёт, радоваться промежуточным успехам не позволят.