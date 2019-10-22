Платье-трансформер Щербаковой и заниженные оценки Туктамышевой: что обсуждают после Skate America

Болельщики и эксперты продолжают обсуждать выступление россиянки Анны Щербаковой на Skate America. Особое внимание привлёк эпизод с переодеванием в произвольной программе. Мария Бутырская же выразила сомнение в компетентности судей на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Тем временем Алексей Ягудин сообщил, что его супруга Татьяна Тотьмянина не больна раком. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Удивительные прокаты этих юных фигуристок вызывают смешанные чувства»

Первый в нынешнем сезоне этап Гран-при по фигурному катанию завершился, однако его события обсуждают до сих пор. Одной из главных тем по-прежнему является триумфальное выступление россиянки Анны Щербаковой, выполнившей два четверных лутца в произвольной программе и ставшей победительницей Skate America.

Болельщики и эксперты продолжают восхищаться 15-летней ученицей Этери Тутберидзе. Так, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров назвал её произвольную программу историческим событием в мире фигурного катания.

«На официальных соревнованиях сделать два четверных лутца — это что-то невероятное. Девчонки у нас сейчас вообще молодцы, приятно наблюдать за их ростом. Особенно за подопечными группы Этери Тутберидзе», — приводят слова Костомарова «Известия».

Похвалила Щербакову и чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

«У меня в голове не укладывается, как у худенькой, как пёрышко, малышки так всё легко получается. Причём смотришь этот четверной лутц, и он не вымученный, он сделан с таким запасом», — цитирует экс-фигуристку Sport24.

Однако есть и те, у кого её прокат вызвал скептицизм. Трёхкратная призёрка чемпионатов Европы Киира Корпи выразила опасение по поводу того, что работа над сложными элементами в столь молодом возрасте негативно сказывается на состоянии спортсменок. Об этом она написала на своей странице в Twitter, прикрепив к посту фрагмент номера россиянки.

«Только у меня удивительные прокаты этих юных фигуристок вызывают смешанные чувства? Я восхищаюсь их невероятной техникой, но не могу не думать о том, ценой каких усилий в их возрасте достигается такой уровень», — написала Корпи.

Сама Щербакова, подводя итоги первого для себя взрослого этапа Гран-при, призналась, что осталась довольна результатом, так как ей удалось получить неоценимый опыт.

«Но ещё есть много вещей, над которыми будем работать. Это очень интересно — посоревноваться со взрослыми, но я старалась думать только о своих прокатах, а не о соперниках. Мы работаем над четверными лутцами на тренировках, и если получается, то нужно показывать это на стартах. Это много труда, но на занятиях всё оттачивается. Надо просто собраться и быть уверенной в себе», — рассказала Щербакова в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Судейство — это тоже маленькая политика»

Ещё одной темой для обсуждения во время этапа в Лас-Вегасе стали оценки выступлений российских фигуристок. Судьи снизили Елизавете Туктамышевой баллы за компоненты в короткой программе, в результате чего она заняла предварительное пятое место. В то же время американка Брэди Теннелл расположилась на первой строчке, побив личный рекорд.

По мнению российского тренера Катарины Гербольдт, судейство в Лас-Вегасе действительно вызывало вопросы, однако и выступление чемпионки мира 2015 года отличалось сложностью, которая неизбежно привела к возникновению погрешностей.

«Нужно катать чисто, тогда не будет никаких проблем. С недокрутами в короткой программе я не очень соглашусь. В родных стенах фигуристам всегда помогают, но нашим девочкам нельзя ошибаться, потому что в противном случае судьи стараются создать благоприятные условия для других спортсменок, чтобы оставалась возможность соперничества», — пояснила Гербольдт.

Схожей точки зрения придерживается и Бутырская. Она отметила, что зачастую местным спортсменам помогают занять более высокие строчки, строже наказывая соперников за ошибки. По её словам, особенно это касается американских фигуристов.

«Прекрасно понимаю, насколько сложно делать тройной аксель, ставить его в программу, выполнять чисто со сложного захода и с шикарным выездом. И я бы за это ставила много. Значит, люди, которые там сидят, не совсем хорошо разбираются в фигурном катании, либо у них есть какая-то установка от руководителей своих стран, например. Мы же понимаем, что судейство — это тоже маленькая политика», — приводит слова Бутырской Sport24.

«Нравится, когда зрители кричат «Вау!»

Помимо спортивной составляющей, активно обсуждается и эстетическая сторона выступлений на Skate America. И здесь в центре внимания вновь оказалась Щербакова, во время исполнения произвольной программы неожиданно сменившая одно платье на другое. Специалисты высоко оценили данный приём.

«У Щербаковой не просто платье-трансформер. Это платье — трюковое. Настоящий аттракцион, заложенный в костюм. Остроумно и эффектно. И главное — Аня справляется с этим довольно ловко. Изначально даже не подозреваешь, что наряд может так измениться», — рассказал заслуженный деятель искусств РФ Павел Каплевич.

Сама чемпионка мира среди юниоров призналась, что ей нравится наблюдать за реакцией публики во время смены нарядов.

«Сейчас менять платье не так сложно, но я много работала над этим на тренировках. А поначалу было трудно. Это идея моего тренера. Я рада, что всем нравится. Мне самой нравится, когда зрители кричат «Вау!», — заявила она.

Интересно, что показательный номер Щербаковой также содержал эпизод с переодеванием. Победительница этапа вышла на лёд в кимоно, под которым оказалось традиционное платье.

Впечатлило болельщиков и показательное выступление победителя мужского турнира американца Натана Чена. Он исполнил сальто назад, запрещённое в официальных соревнованиях из-за риска получить серьёзную травму.

При этом не столь удачно сложилось окончание этапа у Туктамышевой. В показательном выступлении она продемонстрировала прошлогоднюю короткую программу, однако её коронный тройной аксель завершился падением. Тем не менее спортсменка отметила, что осталась довольна своим результатом.

«Третье место — это тоже не так плохо, и я на положительных эмоциях заканчиваю этот этап. Смогла собраться после короткой программы и откатать с настроением произвольную. То, что справилась со своим психологическим состоянием, дало положительный отклик у меня в душе», — призналась Туктамышева.

Этап в мировой столице азартных игр не мог обойтись без соответствующей атмосферы. Так, после окончания соревнований Щербакова вместе со своим хореографом Даниилом Глейхенгаузом посетила одно из самых больших казино Лас-Вегаса — Bellagio, а обладатели серебра в соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин сели за карточный стол прямо во время показательного номера, сопровождавшегося песней Элвиса Пресли Viva Las Vegas.

«Исследования сделали сразу после операции — рака нет»

Тем временем многие с интересом наблюдают за тем, как разворачивается история вокруг олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой.

В начале октября появилась информация о том, что экс-спортсменка отдала 2 млн рублей гадалке, пообещавшей излечить её младшую сестру Марину, страдающую от врождённой болезни. Женщина якобы убедила её в том, что причиной заболевания является порча, от которой необходимо избавиться. При этом близкие Сотниковой опровергли данные слухи.

«Комсомольская правда» со ссылкой на знакомых бывшей фигуристки сообщила, что целью её визита к гадалке стало желание вовсе не помочь сестре, а вернуть хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачёва, который оставил её после непродолжительного романа. Сообщается, что девушка находилась в депрессии после расставания и приняла решение прибегнуть к привороту.

В семье Алексея Ягудина новости более позитивные. Его супруга и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина неделю назад перенесла экстренную операцию по удалению желчного пузыря и уже идёт на поправку. У врачей возникло подозрение, что новообразования в органе могут носить злокачественный характер, в связи с чем ткани были отправлены на экспертизу. К счастью, худшие подозрения не оправдались.

«После гастролей в Ялте Таня практически сразу отправилась в больницу в Москве. Ей сказали, что образования прилично прогрессировали, их стало штук 6—7. Понятно, что желчный нужно было удалять. Однако опасения были не в этом, многие без него живут. По всем показаниям была вероятность 50 на 50, что есть рак. Исследования сделали сразу после операции — рака нет», — рассказал Ягудин в эфире НТВ.