Плакат Медведевой под землёй, Загитова в образе Клеопатры и кино от Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала два фильма, которые оказали на неё сильное влияние. Фанатка Евгении Медведевой спустилась в шахту на глубину 630 м с посвящённым фигуристке плакатом. Между тем известный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на критику нового костюма Алины Загитовой. Какие ещё события обсуждаются в мире фигурного катания — в материале RT.

Предпочтения Туктамышевой в кино и необычный поступок фанатки Медведевой

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева — одна из самых популярных спортсменок в России. Болельщики любят её не только за успехи на льду, но и за дружелюбие и открытость в общении с ними. Она с удовольствием рассказывает о себе и об интересах, не связанных с фигурным катанием.

На этой неделе Туктамышева поделилась с подписчиками в Instagram предпочтениями в кинематографе, сперва предложив им угадать, о каких фильмах идёт речь. Кроме того, она попросила их оставить свои рекомендации в комментариях.

Любимой лентой россиянки оказался полнометражный мультипликационный фильм «Король Лев».

«Обожаю его ещё с детства!» — написала Туктамышева в Instagram.

Фигуристка также рассказала о картине, которая помогла ей справиться с переживаниями после полученной в 2014 году травмы. Это псевдонаучная лента австралийского режиссёра Дрю Хэриота «Тайна».

«Не утверждаю, что это панацея, ведь моя карьера складывалась по-разному, но для себя я точно решила — это работает. Главное —искренне хотеть того, в чём ты нуждаешься, ведь если поступать иначе, то всё будет зря», — написала Туктамышева.

Вторым стартом для фигуристки в нынешнем сезоне станет турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophу, который пройдёт с 11 по 13 октября. Помимо неё там выступят ещё несколько учеников Алексея Мишина — Софья Самодурова и Андрей Лазукин, а также другие представители России — Алёна Косторная, Сергей Воронов, танцевальная пара Бетина Попова — Сергей Мозгов и другие.

Не меньшей популярностью в России пользуется и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, поклонники которой готовы пойти на самые необычные поступки. Горный инженер Карина Асилова опустилась с плакатом, посвящённым фигуристке, в шахту на глубину 630 м. В качестве доказательства она опубликовала фотографию в Instagram.

«Идея опустить плакат под землю родилась после чемпионата мира в Сайтаме. Захотелось показать, насколько разные люди, разных профессий, интересуются фигурным катанием в России. И как переживают за своих любимых спортсменок-одиночниц. Тем более сезон у Жени был тяжёлым, хотелось и поддержать, и вызвать улыбку, поднять настроение. О фигурном катании говорят даже под землёй. Это же потрясающе», — цитирует Асилову Sport24.

Также по теме Новое достижение Трусовой и стабильность Загитовой: российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open Россиянки Алина Загитова и Александра Трусова блестяще выступили на Japan Open, позволив сборной Европы одержать победу на турнире в...

А вот фанаты олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой продолжают обсуждать её костюм, который спортсменка впервые продемонстрировала в произвольной программе на командном турнире Japan Open. Там она предстала в образе Клеопатры.

Многие любители фигурного катания восхитились новым образом спортсменки, однако были и те, кто остался им недоволен, посчитав чересчур откровенным. В защиту Загитовой выступила известный тренер Татьяна Тарасова.

«У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Пусть пойдут в театр и раскритикуют костюмы балерин. Такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчёркивает её достоинства», — отметила специалист.

«Одиночницы обычно борются сами с собой»

По мнению многих экспертов и болельщиков, в нынешнем сезоне в женском фигурном катании на первый план выйдет противостояние Загитовой и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, уже успевшей поставить несколько рекордов.

Однако чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская призвала не списывать со счетов и Медведеву, в начале октября одержавшую свою первую за два года победу на международном турнире. По её мнению, серебряная призёрка Пхёнчхана находится в лучшей форме, чем в аналогичный период в прошлом году, и будет бороться за попадание в состав сборной России на первенство планеты.

«Думаю, что перед ней не стоит цели победить именно Загитову. Для Жени важно катание, чистое исполнение всех прыжков, стабильность. Когда она будет кататься так, как умеет, тогда и победит. Одним настроем «я хочу выиграть у Загитовой» у Медведевой ничего не получится. Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами», — рассказала Бутырская в интервью порталу «Спорт день за днём».

Группа Тутберидзе

В эти дни в Алма-Ате проходит турнир памяти Дениса Тена, убитого в июле 2018 года. В Казахстан съехались многие известные представителей мира фигурного катания, в том числе серебряная призёрка финала Гран-при 2017 года Мария Сотскова и обладатель бронзовой медали Универсиады в Красноярске Морис Квителашвили. Для некоторых из них этот старт станет дебютом в нынешнем сезоне, а значит, даст возможность продемонстрировать свою готовность.

Также по теме Долгожданная победа: фигуристка Медведева впервые за два года выиграла международный турнир Российская фигуристка Евгения Медведева впервые смогла выиграть международный турнир после ухода от Этери Тутберидзе. Она победила на...

Так, бывшая ученица Этери Тутберидзе Серафима Сахнович, ныне занимающаяся под руководством Ангелины Туренко, намерена впервые исполнить четверной сальхов. Она уже попыталась сделать это во время тренировки накануне старта, но упала.

При этом отметим, что нынешним летом к группе Тутберидзе на время присоединился серебряный призёр Олимпиады 2018 года Сёма Уно, ранее прекративший сотрудничество со своими многолетними наставниками Матико Ямадой и Михоко Хигути. На протяжении двух недель он присутствовал на сборах в Новогорске.

Журналист The Japan Times Джек Галлахер рассказал, что японец мог остаться в группе российского тренера, однако его не устроили требования. По его словам, спортсмен не захотел работать с хореографом Даниилом Глейнхаузом, который является постановщиком номеров всех учеников Тутберидзе.

Однако на данный момент ни Уно, ни специалист данную информацию не подтвердили.

Мотивация Погорилой

Поклонники с нетерпением ожидают возвращения на лёд бронзовой призёрки чемпионата мира 2016 года Анны Погорилой, не принимавшей участия в официальных стартах с конца 2017 года. Тогда она получила травму спины, после чего полностью пропустила два сезона, однако официально о завершении карьеры не заявляла.

На днях у болельщиков появилась надежда вновь увидеть Погорилую на льду. На своей странице в социальных сетях она опубликовала видеозапись с тренировки, на которой выполнила каскад из двух тройных прыжков.

«Мотивация. Тройной риттбергер — ойлер — тройной сальхов и тройной флип ещё помню, остался тройной лутц», — подписала ролик фигуристка.

Исполнение мечты Бобровой

Между тем олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва, в июле объявившая о завершении карьеры, пробует себя в новой роли. Совместно с супругом Андреем Депутатом она открыла школу фигурного катания, в которой смогут заниматься не только дети, но и взрослые. Экс-спортсменка призналась, что подобный проект был её давней мечтой.

«Поверьте, в жизни ещё есть место сказке, такие вот мы с мужем люди. Для нас клуб — это не место для зарабатывания денег. Мне важно, чтобы окупалась аренда льда и вовремя получали зарплату тренеры. Если кто-то из учеников будет иметь перспективы и захочет выйти на определённый уровень, помогу советом, порекомендую тренера. Станут чемпионами — буду только гордиться», — приводит слова Бобровой «Подмосковье сегодня».

В апреле нынешнего года у неё с Депутатом родился сын Александр. Спортсменка призналась, что ей непросто совмещать работу и воспитание ребёнка, однако примером для подражания в этом отношении для неё является олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

«Восхищаюсь, сколько времени он посвящает работе! Понятно, что Алексей не кормит грудью, что дети больше времени проводят с мамой, но это пример человека, который успевает всё и вся: и с семьёй побыть, и в шоу выступить, и в рекламе сняться. Да ещё теперь в спектакле играет», — цитирует Боброву официальный сайт олимпийской сборной России.