Лимит для Трусовой, роль Медведевой и нарушение Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания России
- Александра Трусова
- © Владимир Песня/РИА Новости
Трусова против правил ISU
Дебют Александры Трусовой, 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе, стал одним их самых ожидаемых и обсуждаемых событий уходящего межсезонья. Форма и потенциал Александры заставляют экспертов мира фигурного катания с оптимизмом смотреть на перспективы юной спортсменки. Трусову считают главной конкуренткой Алины Загитовой и претенденткой на призовые места на соревнованиях открывающегося сезона.
На первых же взрослых соревнованиях серии «Челленджер» в Братиславе вчерашняя юниорка впервые в истории женского катания исполнила три четверных прыжка. За свою сверхсложную произвольную программу Трусова получила от судей 163,78 балла, а в сумме набрала 238,69 очка, побив таким образом сразу два рекорда Загитовой.
Однако из-за исполнения четверных прыжков россиянка не может претендовать на рекорд в короткой программе — согласно регламенту Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристкам запрещено совершать прыжки в четыре оборота.
Лучший результат в истории по-прежнему принадлежит японке Рике Кихире, в арсенале которой значится другой прыжок классификации «ультра-си» тройной аксель, который пока не исполняет Трусова.
Эксперты уверены, таким образом международная федерация искусственно поддерживает принцип здоровой конкуренции, ведь лимит на прыжки «ультра-си» даёт шанс спортсменкам, не владеющим четверными, на равных биться с более техничными конкурентками.
При этом на данный момент, помимо Трусовой, чистые прыжки в четыре оборота исполняют и другие воспитанницы Тутберидзе — Анна Щербакова и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Подобная тенденция со временем вынудит ISU пересмотреть действующий запрет. Такое мнение в интервью RT высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
«Всё идёт к тому, что их начнут прыгать ещё больше девчонок, поэтому не исключено, что такой вопрос будет поднят на высоком уровне. Думаю, со временем четверные внесут в реестр короткой программы», — заявил спортсмен.
Другой представитель элиты российского фигурного катания Илья Авербух призвал Трусову не обращать внимания на баллы и ставить перед собой иные цели.
«Рекорды в фигурном катании стоят на десятом плане. На них нет смысла равняться. Цифры — это очень условная вещь в нашем виде спорта, всё же у нас не лёгкая атлетика, где секунды и минуты решают всё. Правила постоянно меняются, так что главным остаётся победа. Рекорды это не про фигурное катание», — пояснил серебряный призёр Олимпиады в интервью RT.
Опасения за выбор Медведевой
Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева начала сезон с попадания на пьедестал. Россиянка заняла второе место на турнире в канадском Оквилле, пропустив вперёд себя лишь Кихиру.
Однако самой обсуждаемой новостью, связанной с Медведевой, стал не первый официальный прокат, а анонс новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», в котором Медведева исполнит главную роль девочки Дороти.
В карьере российской фигуристки уже значится участие в нескольких показательных шоу, которые проходили в Корее, Канаде и Японии. Однако текущая ситуация вызывает настороженность.
Дело в том, что премьера спектакля назначена на 30 декабря, за день до этого в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. Таким образом, в случае попадания на пьедестал и участии в гала-шоу, Медведева пропустит генеральную репетицию и прибудет в расположение трупы лишь за несколько часов до первого выступления. По мнению болельщиков, это может означать, что 19-летняя фигуристка не рассчитывает на высокий результат и попадание в сборную России.
Подобные слухи в беседе с RT развеял режиссёр-постановщик «Волшебника страны Оз» Авербух.
«Для тех, кто не желает Жениного участия в чемпионате России, действительно сей факт выдаётся за желаемое. Это не так. Она обязательно выступит на чемпионате России. К нашему спектаклю Женя присоединится только после того, как полностью освободится от всех программ в Красноярске», — объяснил Авербух.
Фигурист также пояснил, что ещё на стадии переговоров об участии в шоу были учтены все интересы Медведведой относительно официальных стартов нового сезона.
«Она прокатается у нас до 8 января, следовательно, если по спортивному принципу отберётся на чемпионат Европы, получит полноценную возможность подготовиться и к нему. Ни на один из стартов наше шоу не повлияет. Абсолютно нормальная практика, многие спортсмены участвуют в рождественских прокатах. Это отличная возможность отдохнуть, эмоционально разрядиться и неплохо заработать», — заявил постановщик.
В завершение беседы Авербух оценил перспективы россиянок в сезоне и подчеркнул, что ни одной из участниц внутреннего чемпионата не будет легко.
«Женя не сдалась, она будет бороться! Да, конкуренция сумасшедшая. Трусова выступает блестяще, Загитова находится в великолепной форме, сильна Щербакова, хорошо вошла в сезон Туктамышева. Нас ждёт очень интересный сезон», — резюмировал чемпион мира 2002 года.
Нарушение Плющенко
Внимание любителей фигурного катания к себе также привлекла публикация двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На своей странице в Instagram он выложил видеофрагмент семейного отдыха в Карелии. На нём видно, что он управляет автомобилем вместе с сыном Александром, который также находится на водительском сиденье.
Семейная видеозарисовка, на которой шестилетний Плющенко-младший делится своими познаниями о русском лесе, вызвала восторг у большинства подписчиков, однако нашлись и те, кто обратил внимание на то, что трёхкратный чемпион мира грубо нарушил правила дорожного движения.
Поклонники раскритиковали фигуриста и отметили, что детям не место на водительском сиденье.
Прославленный спортсмен нарушил правила о перевозке детей до семи лет. Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за несоблюдение правил на него может быть наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.
Добавим, что ранее в нарушении ПДД оказалась замечена другая звезда российского фигурного катания Алина Загитова. В мае в сети появилось видео, на котором 17-летняя олимпийская чемпионка, не достигшая возраста получения прав, управляет транспортным средством во время отпуска в родном Ижевске.
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