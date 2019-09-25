Лимит для Трусовой, роль Медведевой и нарушение Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания России

Участие Евгении Медведевой в новогоднем ледовом шоу «Волшебник страны Оз» не отразится на её выступлении на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение высказал Илья Авербух. По его словам, коммерческие выступления также помогут спортсменке при необходимости достойно подготовиться к чемпионату Европы. Между тем Александра Трусова побила два рекорда Алины Загитовой в произвольной программе и по сумме баллов. Однако рассчитывать на аналогичное достижение в короткой программе 15-летняя спортсменка не может из-за правил ISU о четверных прыжках. Об этом и других последних событиях в мире российского фигурного катания — в материале RT.

Трусова против правил ISU

Дебют Александры Трусовой, 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе, стал одним их самых ожидаемых и обсуждаемых событий уходящего межсезонья. Форма и потенциал Александры заставляют экспертов мира фигурного катания с оптимизмом смотреть на перспективы юной спортсменки. Трусову считают главной конкуренткой Алины Загитовой и претенденткой на призовые места на соревнованиях открывающегося сезона.

На первых же взрослых соревнованиях серии «Челленджер» в Братиславе вчерашняя юниорка впервые в истории женского катания исполнила три четверных прыжка. За свою сверхсложную произвольную программу Трусова получила от судей 163,78 балла, а в сумме набрала 238,69 очка, побив таким образом сразу два рекорда Загитовой.

Однако из-за исполнения четверных прыжков россиянка не может претендовать на рекорд в короткой программе — согласно регламенту Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристкам запрещено совершать прыжки в четыре оборота.

Лучший результат в истории по-прежнему принадлежит японке Рике Кихире, в арсенале которой значится другой прыжок классификации «ультра-си» тройной аксель, который пока не исполняет Трусова.

Эксперты уверены, таким образом международная федерация искусственно поддерживает принцип здоровой конкуренции, ведь лимит на прыжки «ультра-си» даёт шанс спортсменкам, не владеющим четверными, на равных биться с более техничными конкурентками.

При этом на данный момент, помимо Трусовой, чистые прыжки в четыре оборота исполняют и другие воспитанницы Тутберидзе — Анна Щербакова и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Подобная тенденция со временем вынудит ISU пересмотреть действующий запрет. Такое мнение в интервью RT высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Всё идёт к тому, что их начнут прыгать ещё больше девчонок, поэтому не исключено, что такой вопрос будет поднят на высоком уровне. Думаю, со временем четверные внесут в реестр короткой программы», — заявил спортсмен.

Другой представитель элиты российского фигурного катания Илья Авербух призвал Трусову не обращать внимания на баллы и ставить перед собой иные цели.

«Рекорды в фигурном катании стоят на десятом плане. На них нет смысла равняться. Цифры — это очень условная вещь в нашем виде спорта, всё же у нас не лёгкая атлетика, где секунды и минуты решают всё. Правила постоянно меняются, так что главным остаётся победа. Рекорды это не про фигурное катание», — пояснил серебряный призёр Олимпиады в интервью RT.

Опасения за выбор Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева начала сезон с попадания на пьедестал. Россиянка заняла второе место на турнире в канадском Оквилле, пропустив вперёд себя лишь Кихиру.

Однако самой обсуждаемой новостью, связанной с Медведевой, стал не первый официальный прокат, а анонс новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», в котором Медведева исполнит главную роль девочки Дороти.

В карьере российской фигуристки уже значится участие в нескольких показательных шоу, которые проходили в Корее, Канаде и Японии. Однако текущая ситуация вызывает настороженность.

Дело в том, что премьера спектакля назначена на 30 декабря, за день до этого в Красноярске завершится чемпионат России по фигурному катанию. Таким образом, в случае попадания на пьедестал и участии в гала-шоу, Медведева пропустит генеральную репетицию и прибудет в расположение трупы лишь за несколько часов до первого выступления. По мнению болельщиков, это может означать, что 19-летняя фигуристка не рассчитывает на высокий результат и попадание в сборную России.

Подобные слухи в беседе с RT развеял режиссёр-постановщик «Волшебника страны Оз» Авербух.

«Для тех, кто не желает Жениного участия в чемпионате России, действительно сей факт выдаётся за желаемое. Это не так. Она обязательно выступит на чемпионате России. К нашему спектаклю Женя присоединится только после того, как полностью освободится от всех программ в Красноярске», — объяснил Авербух.

Фигурист также пояснил, что ещё на стадии переговоров об участии в шоу были учтены все интересы Медведведой относительно официальных стартов нового сезона.

«Она прокатается у нас до 8 января, следовательно, если по спортивному принципу отберётся на чемпионат Европы, получит полноценную возможность подготовиться и к нему. Ни на один из стартов наше шоу не повлияет. Абсолютно нормальная практика, многие спортсмены участвуют в рождественских прокатах. Это отличная возможность отдохнуть, эмоционально разрядиться и неплохо заработать», — заявил постановщик.

В завершение беседы Авербух оценил перспективы россиянок в сезоне и подчеркнул, что ни одной из участниц внутреннего чемпионата не будет легко.

«Женя не сдалась, она будет бороться! Да, конкуренция сумасшедшая. Трусова выступает блестяще, Загитова находится в великолепной форме, сильна Щербакова, хорошо вошла в сезон Туктамышева. Нас ждёт очень интересный сезон», — резюмировал чемпион мира 2002 года.

Нарушение Плющенко

Внимание любителей фигурного катания к себе также привлекла публикация двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На своей странице в Instagram он выложил видеофрагмент семейного отдыха в Карелии. На нём видно, что он управляет автомобилем вместе с сыном Александром, который также находится на водительском сиденье.

Семейная видеозарисовка, на которой шестилетний Плющенко-младший делится своими познаниями о русском лесе, вызвала восторг у большинства подписчиков, однако нашлись и те, кто обратил внимание на то, что трёхкратный чемпион мира грубо нарушил правила дорожного движения.

Поклонники раскритиковали фигуриста и отметили, что детям не место на водительском сиденье.

Прославленный спортсмен нарушил правила о перевозке детей до семи лет. Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за несоблюдение правил на него может быть наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Добавим, что ранее в нарушении ПДД оказалась замечена другая звезда российского фигурного катания Алина Загитова. В мае в сети появилось видео, на котором 17-летняя олимпийская чемпионка, не достигшая возраста получения прав, управляет транспортным средством во время отпуска в родном Ижевске.