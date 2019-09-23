Тарасова назвала исторической победу Трусовой в Братиславе

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление 15-летней спортсменки Александры Трусовой, которая на дебютном для себя турнире во взрослом катании обновила несколько мировых рекордов.

«Насыщенные у нас получились выходные. Сразу несколько соревнований в разных странах. И везде наши мальчики и девочки выступили достойно. Но главная победа, историческая, случилась в Братиславе. Саша Трусова — браво! Поздравляю тебя и весь тренерский штаб», — написала Тарасова в Instagram.

В своём первом выступлении на взрослом уровне Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей три четвертных прыжка, обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

Ранее фигуристка Трусова высказалась о своём выступлении на турнире в Словакии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить